Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. RAMS Park'taki bu dev derbi, zirve yarışında kritik bir eşik niteliği taşıyor. Ezeli rekabette gülen tarafın kim olacağı milyonlarca futbolsever tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İşte sporseverleri ekran başına kilitleyen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin canlı yayın bilgileri, ilk 11'leri ve karşılaşmaya damga vuran önemli detaylar...

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GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da başladı.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus, Barış, Osimhen

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Oğuz, Greenwood, Lukaku

BATRAKOV'UN İLK DERBİ HEYECANI

Galatasaray'da Rus futbolcu Aleksey Batrakov, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde forma giydi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Batrakov, Türk futbolunun en önemli derbilerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında ilk kez sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Rafael Leao, Lesley Ugochukwu ve Deniz Gül ile geçmiş sezonlarda kadroda bulunan ancak hiç derbi heyecanı yaşayamayan Jankat Yılmaz ile Renato Nhaga da yedeklerde görev bekledi.

ARCHIE BROWN SOL STOPERDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçında sakatlanan Nathan Ake'nin yokluğunda sol stoperde Archie Brown'a şans verdi. Bu sezon forma giydiği 15 maçta da sol bek bölgesinde oynayan Brown, Galatasaray karşısında stoperde sahaya çıktı.

İngiliz futbolcu, daha önce Gent formasıyla 9 maçta, Lausanne formasıyla da 15 mücadelede stoper olarak sahaya çıkmıştı.

LEAO YEDEKLERDE

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Lille müsabakasında forma giyemeyen Rafael Leao, kadroda yer aldı. Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendikleri müsabakada kasığında zorlanma meydana geldiği için Lille müsabakasında oynayamayan Leao, Fenerbahçe derbisinde maç kadrosuna yazıldı.

F.BAHÇE'DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde üç oyuncusundan yararlanamadı. Ameliyat edilen İspanyol yıldız Marco Asensio'nun yanı sıra Slavia Prag maçında sakatlanan Nathan Ake, takımlarını yalnız bıraktı. Sakatlığını atlatan Mert Müldür ise maç kadrosunda yer aldı.