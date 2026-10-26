Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Derbide VAR koltuğunda İspanyol Carlos del Cerro Grande oturacak. AVAR'da ise Ferhan Kestanlıoğlu eşlik edecek.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇINA İSKOÇ VAR HAKEMİ

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Başakşehir'i ağırlayacak. Müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda John Allan Beaton oturacak. İskoç hakeme AVAR'da Özer Özden eşlik edecek.

Ç. RİZESPOR-TRABZONSPOR MAÇINDA ERKAN ENGİN GÖREY YAPACAK

Saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Rizespor-Trabzonspor maçının VAR'ı Erkan Engin oldu.