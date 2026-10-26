CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı belli oldu!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı belli oldu!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi İspanyol Carlos del Cerro Grande oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 12:03 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 12:19
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında bugün Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta saat 21.30'da başlayacak müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Derbide VAR koltuğunda İspanyol Carlos del Cerro Grande oturacak. AVAR'da ise Ferhan Kestanlıoğlu eşlik edecek.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇINA İSKOÇ VAR HAKEMİ

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Başakşehir'i ağırlayacak. Müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda John Allan Beaton oturacak. İskoç hakeme AVAR'da Özer Özden eşlik edecek.

Ç. RİZESPOR-TRABZONSPOR MAÇINDA ERKAN ENGİN GÖREY YAPACAK

Saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Rizespor-Trabzonspor maçının VAR'ı Erkan Engin oldu.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Dev derbiye scout akını!
İşte G.Saray'ın ocak ayındaki ilk transferi!
DİĞER
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!
Ankara'daki "Tek Libya" zirvesinin şifreleri! Hafter'le "Sirte" mutabakatı ve Akdeniz'de yeni denklem: Türkiye'den Mısır'a açık kapı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Derbide G.Saray'ın en büyük kozu Osimhen!
El Clasico'nun ardından Arda Güler manşetlerde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdülkerim Bardakçı'dan derbi paylaşımı! Abdülkerim Bardakçı'dan derbi paylaşımı! 13:04
NBA'de yürekleri yakan sakatlık! NBA'de yürekleri yakan sakatlık! 12:46
Leao'dan G.Saray'a dev transfer! Leao'dan G.Saray'a dev transfer! 12:42
Dev derbiye scout akını! Dev derbiye scout akını! 12:15
Derbinin VAR hakemi belli oldu! Derbinin VAR hakemi belli oldu! 12:03
Derbi öncesi prim kararları! Derbi öncesi prim kararları! 12:01
Daha Eski
Mardin 1969 Spor-Manisa FK maçı bilgileri Mardin 1969 Spor-Manisa FK maçı bilgileri 11:37
Fenerbahçe Tarfin'in rakibi Valencia! Fenerbahçe Tarfin'in rakibi Valencia! 10:58
Derbide G.Saray'ın en büyük kozu Osimhen! Derbide G.Saray'ın en büyük kozu Osimhen! 10:33
NBA'de Doncic fırtınası! İşte gecenin maçları NBA'de Doncic fırtınası! İşte gecenin maçları 10:30
Fenerbahçe'den derbi paylaşımı Fenerbahçe'den derbi paylaşımı 10:26
El Clasico'nun ardından Arda Güler manşetlerde! El Clasico'nun ardından Arda Güler manşetlerde! 10:03