Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında futbolseverler, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için ekran başına kilitlendi. Şampiyonluk yolunda 6 puanlık öneme sahip kritik karşılaşmada kazanan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi takım oldu. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri dakika 29 ve 44'te Victor Osimhen kaydederken Fenerbahçe'nin tek golü dakika 62'de İrfan Can Kahveci'den geldi.

CİMBOM YENİDEN LİDER

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, 22 puanla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe ise 16 puanda kaldı ve zirveyle arasındaki fark 6 puana yükseldi.

İRFAN CAN'DAN AKROBATİK GOL

İkinci yarıda farkı azaltmak için baskısını artıran Fenerbahçe, aradığı golü 62. dakikada buldu. İrfan Can Kahveci, akrobatik bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 2-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda beraberlik golü için fırsatlar arayan sarı-lacivertliler, eşitliği sağlayamadı. Galatasaray, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak derbide üç puanın sahibi oldu.

BATRAKOV'UN İLK DERBİ HEYECANI

Galatasaray'da Rus futbolcu Aleksey Batrakov, ilk kez bir Fenerbahçe derbisinde forma giydi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Batrakov, Türk futbolunun en önemli derbilerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasında ilk kez sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Rafael Leao da dakika 64'te Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna dahil olmasıyla derbide ilk kez forma giyen isimlerden biri oldu.

ARCHIE BROWN SOL STOPERDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Slavia Prag maçında sakatlanan Nathan Ake'nin yokluğunda sol stoperde Archie Brown'a şans verdi. Bu sezon forma giydiği 15 maçta da sol bek bölgesinde oynayan Brown, Galatasaray karşısında stoperde sahaya çıktı.

İngiliz futbolcu, daha önce Gent formasıyla 9 maçta, Lausanne formasıyla da 15 mücadelede stoper olarak sahaya çıkmıştı.

LEAO YEDEKLERDE

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Lille müsabakasında forma giyemeyen Rafael Leao, kadroda yer aldı. Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendikleri müsabakada kasığında zorlanma meydana geldiği için Lille müsabakasında oynayamayan Leao, Fenerbahçe derbisinde maç kadrosuna yazıldı.

F.BAHÇE'DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde üç oyuncusundan yararlanamadı. Ameliyat edilen İspanyol yıldız Marco Asensio'nun yanı sıra Slavia Prag maçında sakatlanan Nathan Ake, takımlarını yalnız bıraktı. Sakatlığını atlatan Mert Müldür ise maç kadrosunda yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

(İlk yarı)

15. dakikada Batrakov'un pasında sol kanatta topla buluşan Jakobs, meşin yuvarlağı Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ederson, ayaklarıyla topu önledi.

17. dakikada Lemina'nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson gole izin vermedi.

20. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top az farkla uzak direğin üstünden auta çıktı.

29. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayının sağ çaprazında topla buluşan Osimhen, ceza sahasına girdikten hemen sonra sol ayağıyla yakın direğe yaptığı vuruşla ağları sarstı: 1-0.

38. dakikada Batrakov'un pasında savunmanın arkasına sarkan Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

44. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan Jakobs'un kullandığı taçta kaleci Ederson, yumruklarıyla meşin yuvarlağı ceza sahası dışına gönderdi. Dönen topu önünde bulan Sanchez'in şutunda kale önündeki Osimhen, kafayla dokunarak topu filelerle buluşturdu: 2-0.

45+2. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Batrakov'un ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

(İkinci yarı)

49. dakikada Yunus'un ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batrakov'un şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada sağ taraftan Greenwood'un ara pasında savunmadan seken top ceza sahası sağ çaprazındaki Lukaku'nun önüne düştü. Lukaku'nun dokunuşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

55. dakikada sağ taraftan Batrakov'un arka direğe ortasına yükselen Jakobs'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yere çarpıp direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında topu alan Barış Alper'in yerden şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

62. dakikada sol taraftan Kerem'in uzun pasında ceza sahası sağ tarafında Oğuz kafayla pasını İrfan Can'a aktardı. İrfan Can'ın röveşatasında meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

70. dakikada sağ tarafta topla hareketlenen Yunus, ceza yayı sağındaki Torreira'ya pasını verdi. Torreira'nın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarıya çıktı.

75. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan uzak mesafeden Leao'nun uzak direğe şutunda uzanan kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

80. dakikada Sallai'nin savunma arkasına pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Osimhen'in şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

87. dakikada sağ tarafta topu alan Leroy Sane'nin pasında ceza sahası sol tarafında topla buluşan Leao'nun uzak direğe sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.

90. dakikada sağ taraftan Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta Oppong arka direkte topu kafayla ceza sahası sağ tarafındaki Kerem'e indirdi. Kerem de bekletmeden penaltı noktasındaki Skriniar'a indirdi. Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı çizgi üzerinden Lemina çıkardı. Dönen top Lukaku'ya çarpıp direğin üzerinden auta çıktı.

90+1. dakikada sağ tarafta aldığı topla ilerleyen Sane'nin ceza sahası dışı sağ çaprazında uzak direğe şutunda kaleci Ederson meşin yuvarlağı kornere çeldi.