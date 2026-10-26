Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, futbolseverlerin merakla beklediği derbide karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ve sarı-lacivertli yönetimlerin futbolculara vereceği galibiyet primleri de belli oldu. Peki, dev derbiyi kazanan takımı ne kadar prim bekliyor? İşte detaylar... | GALATASARAY-FENERBAHÇE HABERLERİ
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 12:01
DERBİYE MORALLİ ÇIKACAK
Galatasaray, Fransa ekibi Lille karşısında aldığı galibiyetin ardından Fenerbahçe'ye karşı sahaya moralli çıkacak.
Lille'i deplasmanda 4-2 yenerek bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında kazanarak çıkışını sürdürmeye çalışacak.
LİGDE SON 39 İÇ SAHA MAÇINDA MAĞLUP OLMADI
Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 39 maçta mağlubiyet görmedi.
Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 31 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
SON DAKİKALARDA GELEN 10 PUAN
Galatasaray, bu sezon ligde son dakikalarda attığı gollerle 10 puan kazandı.
Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK'yi konuk eden Galatasaray, son anlarına 2-1 mağlup girdiği karşılaşmada 90. dakikada Osimhen ile golü bularak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
İstanbul Başakşehir'e 4. haftada konuk olan sarı-kırmızılılar, Gabriel Sara'nın 90+1. dakikada attığı golle müsabakayı 3-2 kazandı.
Galatasaray, ayrıca ligin 7. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 90. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 90+5. dakikada Mario Lemina'nın attığı gollerle 3-1 yendi.
Gençlerbirliği'ne geçen hafta konuk olan sarı-kırmızılı ekip, Deniz Gül'ün 88. dakikada kaydettiği golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
OKAN BURUK, LİGDE 120. GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında kazanmaları halinde sarı-kırmızılı ekibin başındaki 120. lig galibiyetini alacak.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geride kalan 150 lig müsabakasında 119 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Bu müsabakalarda 354 kez ağları sarsan Buruk'un Galatasaray'ı 125 golü kalesinde gördü. Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu 119 galibiyete dahil edilmemiştir.
OSIMHEN'İN FENERBAHÇE'YE KARŞI MAĞLUBİYETİ YOK
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı resmi maçlardan mağlubiyetle ayrılmadı.
Sarı-kırmızılı ekipte 3. sezonunu geçiren Osimhen, sarı-lacivertlilere karşı 4 lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında görev aldı.
Nijeryalı golcü, ligde Fenerbahçe'ye karşı ikişer galibiyet ve beraberlik yaşadı. 27 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda sarı-lacivertlilerin filelerini bir kez havalandırdı.
Osimhen, 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçta ise 2 gol attı.
F.BAHÇE LİGDE SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ
Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada kalesini gole kapadı.
Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK deplasmanındaki golsüz beraberliğin ardından sırasıyla Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'u ise 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Fenerbahçe, son 3 haftada rakip fileleri 14 defa havalandırdı.
2 EKSİK
Fenerbahçe, zorlu derbide 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marco Asensio ile Nathan Ake derbide takımını yalnız bırakacak.
MERT MÜLDÜR DÖNÜYOR
Fenerbahçe'nin milli sağ beki Mert Müldür'ün Galatasaray derbisiyle takıma geri dönmesi bekleniyor.
Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Mert, teknik heyetin şans vermesi durumunda derbi mücadelesiyle takıma katılacak.
Mert, sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalmıştı.
DERBİ PRİMİ BELİRLENDİ!
Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimi, derbi primini belirledi.
RAMS Park'ta oynanacak mücadelenin kazanılması durumunda başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı oyunculara geçen sene olduğu gibi 1.5 milyon Euro ödül verecek.
Sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım da galibiyet halinde ekstra prim dağıtacak.
İdarecilerin, miktarı soyunma odasında takıma açıklayacağı bildirildi.
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