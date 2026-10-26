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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, futbolseverlerin merakla beklediği derbide karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ve sarı-lacivertli yönetimlerin futbolculara vereceği galibiyet primleri de belli oldu. Peki, dev derbiyi kazanan takımı ne kadar prim bekliyor? İşte detaylar... | GALATASARAY-FENERBAHÇE HABERLERİ

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 12:01
Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

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Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

RAMS Park'ta oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

DERBİYE MORALLİ ÇIKACAK

Galatasaray, Fransa ekibi Lille karşısında aldığı galibiyetin ardından Fenerbahçe'ye karşı sahaya moralli çıkacak.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

Lille'i deplasmanda 4-2 yenerek bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında kazanarak çıkışını sürdürmeye çalışacak.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

LİGDE SON 39 İÇ SAHA MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 39 maçta mağlubiyet görmedi.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 31 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

SON DAKİKALARDA GELEN 10 PUAN

Galatasaray, bu sezon ligde son dakikalarda attığı gollerle 10 puan kazandı.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK'yi konuk eden Galatasaray, son anlarına 2-1 mağlup girdiği karşılaşmada 90. dakikada Osimhen ile golü bularak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

İstanbul Başakşehir'e 4. haftada konuk olan sarı-kırmızılılar, Gabriel Sara'nın 90+1. dakikada attığı golle müsabakayı 3-2 kazandı.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

Galatasaray, ayrıca ligin 7. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 90. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 90+5. dakikada Mario Lemina'nın attığı gollerle 3-1 yendi.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

Gençlerbirliği'ne geçen hafta konuk olan sarı-kırmızılı ekip, Deniz Gül'ün 88. dakikada kaydettiği golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

OKAN BURUK, LİGDE 120. GALİBİYETİNİ HEDEFLİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında kazanmaları halinde sarı-kırmızılı ekibin başındaki 120. lig galibiyetini alacak.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geride kalan 150 lig müsabakasında 119 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

Bu müsabakalarda 354 kez ağları sarsan Buruk'un Galatasaray'ı 125 golü kalesinde gördü. Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu 119 galibiyete dahil edilmemiştir.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

OSIMHEN'İN FENERBAHÇE'YE KARŞI MAĞLUBİYETİ YOK

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı resmi maçlardan mağlubiyetle ayrılmadı.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

Sarı-kırmızılı ekipte 3. sezonunu geçiren Osimhen, sarı-lacivertlilere karşı 4 lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında görev aldı.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

Nijeryalı golcü, ligde Fenerbahçe'ye karşı ikişer galibiyet ve beraberlik yaşadı. 27 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda sarı-lacivertlilerin filelerini bir kez havalandırdı.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

Osimhen, 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçta ise 2 gol attı.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

F.BAHÇE LİGDE SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada kalesini gole kapadı.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK deplasmanındaki golsüz beraberliğin ardından sırasıyla Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'u ise 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

Fenerbahçe, son 3 haftada rakip fileleri 14 defa havalandırdı.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

2 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu derbide 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marco Asensio ile Nathan Ake derbide takımını yalnız bırakacak.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

MERT MÜLDÜR DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin milli sağ beki Mert Müldür'ün Galatasaray derbisiyle takıma geri dönmesi bekleniyor.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Mert, teknik heyetin şans vermesi durumunda derbi mücadelesiyle takıma katılacak.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

Mert, sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalmıştı.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

DERBİ PRİMİ BELİRLENDİ!

Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray ve Fenerbahçe yönetimi, derbi primini belirledi.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

RAMS Park'ta oynanacak mücadelenin kazanılması durumunda başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı oyunculara geçen sene olduğu gibi 1.5 milyon Euro ödül verecek.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

Sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım da galibiyet halinde ekstra prim dağıtacak.

Derbi öncesi prim kararları! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin belirlediği rakam...

İdarecilerin, miktarı soyunma odasında takıma açıklayacağı bildirildi.

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