CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Karadeniz derbisinde bordo-mavililer galibiyet serisini sürdürmeyi, ev sahibi ekip ise taraftarı önünde üç puana ulaşmayı hedefliyor. Peki, Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın yayın bilgileri ve iki takım arasındaki rekabete dair detaylar.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 09:23 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 09:31
Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Karadeniz derbisinde karşı karşıya gelecek. Rize'deki Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele, 26 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Trabzonspor, ligdeki galibiyet serisini deplasmanda da sürdürmek isterken Çaykur Rizespor sahasında kazanarak puan tablosunda yükselmeyi hedefliyor. Peki, Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte maçın yayın bilgileri ve rekabetteki dikkat çeken rakamlar…

ÇAYKUR RİZESPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Trabzonspor karşılaşması, 26 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?

Çaykur Didi Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede düdük Halil Umut Meler'de olacak.

RİZESPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasındaki Süper Lig mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Reis: "Tüm odağımız pazartesi günkü maçta" Devamını Oku BUNU DA OKU
İşte Trabzonspor'un Rizespor maçı 11'i Devamını Oku BUNU DA OKU

TRABZONSPOR GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligde 16 puanla 4. sırada bulunan Trabzonspor, Rize deplasmanından üç puanla ayrılarak üst sıralardaki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'de yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek ve zirve yarışında puan kaybı yaşamamak için sahaya çıkacak.

Ev sahibi Çaykur Rizespor ise 10 puanla 12. sırada yer alıyor. Taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada galibiyet arayacak olan yeşil-mavililer, güçlü rakibi karşısında alacağı puanlarla ligde daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Bu nedenle mücadele, iki takımın sezon hedefleri açısından önem taşıyor.

KARADENİZ DERBİSİNDE TRABZONSPOR ÜSTÜN

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 48 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor 30 galibiyet elde ederken Çaykur Rizespor 9 kez sahadan galip ayrıldı. Dokuz karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

İki takımın tüm kulvarlardaki resmi maçları dikkate alındığında karşılaşma sayısı 49'a yükseliyor. Bir Türkiye Kupası ve 48 Süper Lig mücadelesinden oluşan bu rekabette Trabzonspor'un 31, Çaykur Rizespor'un 9 galibiyeti bulunuyor. Dokuz maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

Söz konusu resmi karşılaşmalarda Trabzonspor rakip filelere 100 gol gönderirken kalesinde 46 gol gördü. Bu istatistikler, Karadeniz derbisinin genelinde bordo-mavili ekibin üstünlüğünü ortaya koyuyor.

RİZESPOR-TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

📢

📢

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İşte G.Saray'ın ocak ayındaki ilk transferi!
El Clasico'nun ardından Arda Güler manşetlerde!
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Süzer Plaza'daki 600 milyon euroluk Sarıgül-Altınbaş masası! Zekeriya Yasemin'den itiraf: "Ben de vardım"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte dev derbinin ilk 11'leri
Okan Buruk'ın derbi planı hazır!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
El Clasico'nun ardından Arda Güler manşetlerde! El Clasico'nun ardından Arda Güler manşetlerde! 10:03
Kupa'da 3. eleme turu yarın başlıyor! Kupa'da 3. eleme turu yarın başlıyor! 09:49
Skriniar'dan, Oppong'a G.Saray dersi! Skriniar'dan, Oppong'a G.Saray dersi! 09:36
Karadeniz derbisi bu akşam! Karadeniz derbisi bu akşam! 09:23
Arda Güler'den R. Madrid'in paylaşımına yanıt! Arda Güler'den R. Madrid'in paylaşımına yanıt! 09:12
İşte G.Saray'ın ocak ayındaki ilk transferi! İşte G.Saray'ın ocak ayındaki ilk transferi! 09:07
Daha Eski
Orkun Kökçü kaç hafta yok? Orkun Kökçü kaç hafta yok? 09:05
Beşiktaş-Başakşehir maçı bilgileri Beşiktaş-Başakşehir maçı bilgileri 08:46
ABD Grand Prix'inde zafer Antonelli'nin! ABD Grand Prix'inde zafer Antonelli'nin! 01:53
El Clasico'dan zafer Arda'lı Real Madrid'in! El Clasico'dan zafer Arda'lı Real Madrid'in! 01:34
İşte dev derbinin ilk 11'leri İşte dev derbinin ilk 11'leri 01:34
Buruk'tan radikal karar! İlk 11'de olacak Buruk'tan radikal karar! İlk 11'de olacak 01:34