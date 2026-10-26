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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Karadeniz derbisinde karşı karşıya gelecek. Rize'deki Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele, 26 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Trabzonspor, ligdeki galibiyet serisini deplasmanda da sürdürmek isterken Çaykur Rizespor sahasında kazanarak puan tablosunda yükselmeyi hedefliyor. Peki, Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte maçın yayın bilgileri ve rekabetteki dikkat çeken rakamlar…

ÇAYKUR RİZESPOR-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Trabzonspor karşılaşması, 26 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?

Çaykur Didi Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede düdük Halil Umut Meler'de olacak.

RİZESPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasındaki Süper Lig mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Ligde 16 puanla 4. sırada bulunan Trabzonspor, Rize deplasmanından üç puanla ayrılarak üst sıralardaki iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor. Bordo-mavililer, Süper Lig'de yakaladığı galibiyet serisini sürdürmek ve zirve yarışında puan kaybı yaşamamak için sahaya çıkacak.

Ev sahibi Çaykur Rizespor ise 10 puanla 12. sırada yer alıyor. Taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada galibiyet arayacak olan yeşil-mavililer, güçlü rakibi karşısında alacağı puanlarla ligde daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Bu nedenle mücadele, iki takımın sezon hedefleri açısından önem taşıyor.

KARADENİZ DERBİSİNDE TRABZONSPOR ÜSTÜN

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 48 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor 30 galibiyet elde ederken Çaykur Rizespor 9 kez sahadan galip ayrıldı. Dokuz karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

İki takımın tüm kulvarlardaki resmi maçları dikkate alındığında karşılaşma sayısı 49'a yükseliyor. Bir Türkiye Kupası ve 48 Süper Lig mücadelesinden oluşan bu rekabette Trabzonspor'un 31, Çaykur Rizespor'un 9 galibiyeti bulunuyor. Dokuz maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

Söz konusu resmi karşılaşmalarda Trabzonspor rakip filelere 100 gol gönderirken kalesinde 46 gol gördü. Bu istatistikler, Karadeniz derbisinin genelinde bordo-mavili ekibin üstünlüğünü ortaya koyuyor.

RİZESPOR-TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

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📣 MAÇ GÜNÜ! Çaykur Rizespor 🆚 Trabzonspor #BirArmaÇağırırSeni 💚💙 #ÇRSvTS https://t.co/Kq3IuKnCOv — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) October 26, 2026

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🔥 Bugün ❤️💙 🆚 Çaykur Rizespor ⏰ 19.00 🏟 Çaykur Didi Stadyumu 📲 #ÇRSvTS @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/qLVsYEb42o — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 25, 2026