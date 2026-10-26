Beşiktaş-İstanbul Başakşehir maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbul Başakşehir'i konuk edecek. Siyah-beyazlılar, ligde Trabzonspor karşısında yaşadığı mağlubiyetin ardından taraftarı önünde kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile oynadığı karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş, yoğun maç takviminin ardından Başakşehir karşısında üç puan arayacak. Son haftalarda sonuçlarını iyileştiren konuk ekip ise deplasmandaki olumsuz gidişatı sona erdirmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, son durumlar ve maç öncesi öne çıkan gelişmeler...

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile İstanbul Başakşehir arasındaki Trendyol Süper Lig 9. hafta mücadelesi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Başakşehir karşılaşması beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF YENİDEN GALİBİYET

Ligde sekiz maçta 15 puan toplayan Beşiktaş, Başakşehir karşılaşmasına üst sıralardaki yerini güçlendirme hedefiyle çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, son lig maçında Trabzonspor'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla puan kaybı yaşayan Beşiktaş, sahasında oynayacağı mücadelede üç puan alarak yeniden galibiyet serisi başlatmak istiyor.

Beşiktaş'ın sezonun ilk bölümündeki iç saha performansı, takımın en önemli avantajlarından biri olarak öne çıkıyor. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde oynadığı lig karşılaşmalarında başarılı sonuçlar alırken Başakşehir karşısında da bu performansı sürdürmeyi amaçlıyor. Ancak Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanan Crystal Palace mücadelesi, teknik heyetin fiziksel yorgunluğu ve kadro tercihlerini dikkate almasını gerektiriyor.

Beşiktaş, Crystal Palace karşısında Wilfred Ndidi'nin ilk yarının uzatma dakikalarında attığı golle öne geçti. İngiliz ekibi ikinci yarıda skoru lehine çevirse de Junior Olaitan'ın 73. dakikadaki golüyle mücadele 2-2 sona erdi. Avrupa maçında alınan bir puan, siyah-beyazlıların moralini korumasını sağlasa da kısa dinlenme aralığı lig karşılaşması öncesinde önemli bir başlık olarak öne çıkıyor.

BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ ÖNEMLİ EKSİK

Başakşehir maçı öncesinde Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Fabio Miretti ve Ümit Akdağ'ın forma giyememesi bekleniyor. Tedavisi devam eden kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra Crystal Palace karşılaşmasında omzundan sakatlanan Miretti ve elinde kırık bulunan Ümit Akdağ'ın kadroda yer alamayacağı bildirildi.

Bu eksikler, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun özellikle orta saha ve savunma tercihlerini etkileyebilir. Orkun Kökçü'nün oyun kurulumundaki rolü, Miretti'nin orta alandaki alternatifleri ve Ümit Akdağ'ın savunmadaki katkısı nedeniyle teknik heyetin ilk 11 tercihleri maç öncesinde merak ediliyor.

BAŞAKŞEHİR YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

İstanbul Başakşehir, ligde son haftalarda aldığı sonuçlarla toparlanma sinyali verdi. Turuncu-lacivertliler, son maçında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini üç karşılaşmaya çıkardı. Eldor Şomurodov'un hücumdaki katkısı ve takımın son bölümde bulduğu gol, Başakşehir'in bu mücadeleden aldığı üç puanda etkili oldu.

Başakşehir açısından Beşiktaş deplasmanı, yükselişin kalıcı hale gelip gelmeyeceğini göstermesi bakımından önem taşıyor. Konuk ekip, güçlü bir rakip karşısında alacağı puan veya puanlarla lig sıralamasında yukarı doğru ilerlemek istiyor.

Beşiktaş maç günü paylaşımı

İstanbul Başakşehir maç günü paylaşımı

⚽ MAÇ GÜNÜ | #BJKvİBFK 🆚 Beşiktaş 🗓 Trendyol Süper Lig 9. Hafta 🏟 Tüpraş Stadyumu 🕖 19.00 https://t.co/Ezzoo6Wli2 — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 25, 2026