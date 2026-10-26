Beşiktaş-İstanbul Başakşehir maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile İstanbul Başakşehir karşı karşıya gelecek. Zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, sahasında galibiyet arayacak. Son haftalarda topladığı puanlarla dikkat çeken turuncu-lacivertliler ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Futbolseverler, karşılaşma öncesinde Beşiktaş Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler nasıl olacak? sorularına yanıt arıyor. İşte mücadeleye ilişkin merak edilenler...

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Beşiktaş-İstanbul Başakşehir karşılaşması, 26 Ekim Pazartesi günü yapılacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile İstanbul Başakşehir arasındaki Süper Lig mücadelesi beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇININ VAR'I JOHN ALLAN BEATON OLDU

Trendyol Süper Lig 9. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Başakşehir maçının VAR'ı John Allan Beaton oldu.

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş'ın Başakşehir karşısında sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i şu şekilde:

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Cerny, Olaitan, Ndidi, Trossard, Vlahovic.

İstanbul Başakşehir: Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram, Ba, Kharebashvili, Kemen, Umut Güneş, Skov Olsen, Shomurodov, Brnic, Umut Bozok.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlılarda tedavisi devam eden Orkun Kökçü'nün yanı sıra Crystal Palace karşılaşmasında omzundan sakatlanan Fabio Miretti ve elinde kırık bulunan Ümit Akdağ'ın mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

İstanbul Başakşehir'de ise tedavileri süren Jerome Opoku ile Christopher Operi'nin karşılaşmada görev alamaması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ LİGDE 15 PUANDA

Beşiktaş, Süper Lig'de geride kalan 8 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 15 puan topladı. Vincenzo Italiano yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde kazanarak üst sıralardaki yerini güçlendirmek istiyor.

İstanbul Başakşehir ise 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 11 puana ulaştı. Nuri Şahin'in öğrencileri, son 3 lig maçında topladığı 7 puanın ardından Beşiktaş deplasmanında da başarılı sonuç almayı amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR REKABETİNDE DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Beşiktaş ile İstanbul Başakşehir, bugüne kadar oynadıkları karşılaşmalarda birbirlerine üstünlük kurmak için mücadele etti. İki takım arasında oynanan 39 maçta Beşiktaş 12 galibiyet elde ederken Başakşehir 11 kez sahadan galip ayrıldı. Tarafların 16 karşılaşması ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Beşiktaş 50 gol atarken İstanbul Başakşehir 49 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçen sezon oynanan lig maçlarını ise Beşiktaş 2-1 ve 3-2'lik skorlarla kazandı.

Lig karşılaşmaları özelinde oynanan 36 maçta Beşiktaş'ın 11, Başakşehir'in 10 galibiyeti bulunuyor. 15 mücadelede ise eşitlik bozulmadı. Lig maçlarında siyah-beyazlılar 45, turuncu-lacivertliler 44 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ AVRUPA DÖNÜŞÜ KAZANMAK İSTİYOR

Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı maçların ardından Süper Lig'de puan kayıpları yaşadı. Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Trabzonspor karşılaşmalarında istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar, hafta içinde Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı.

İstanbul Başakşehir karşısında sahaya çıkacak Beşiktaş, Avrupa maçının ardından ligde yaşadığı puan kaybı serisini sonlandırmayı hedefliyor.

Turuncu-lacivertliler ise deplasmanda alacağı sonuçla puan tablosunda üst sıralara yaklaşmak istiyor. İki takımın karşılaşmasında alınacak sonuç, haftanın dikkat çeken gelişmeleri arasında yer alacak.

Bugün #BeşiktaşınMaçıVar 🦅 🆚 İstanbul Başakşehir FK 🕖 19.00 🏆 Trendyol Süper Lig #9 🏟 Tüpraş Stadyumu 📺 beIN SPORTS 2 @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/jqeBzEK36n — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 26, 2026

⚽ MAÇ GÜNÜ | #BJKvİBFK 🆚 Beşiktaş 🗓 Trendyol Süper Lig 9. Hafta 🏟 Tüpraş Stadyumu 🕖 19.00 https://t.co/Ezzoo6Wli2 — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 25, 2026