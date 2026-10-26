Beşiktaş-İstanbul Başakşehir maçını takip etmek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında futbolseverleri heyecan dolu bir İstanbul derbisi ve zirve mücadelesi bekliyor. Siyah-beyazlı ekip Beşiktaş, sahasında ve seyircisinin önünde güçlü rakibi İstanbul Başakşehir'i konuk ediyor. Şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen ve taraftarı önünde galibiyet hedefleyen Kartal, zorlu 90 dakikadan 3 puanla ayrılarak üst sıralardaki iddiasını güçlendirmek amacında. Turuncu-lacivertli İstanbul Başakşehir ise deplasmanda sürpriz yaparak çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Dolmabahçe'de oynanacak bu heyecan dolu 90 dakikanın tüm anları, takımların sahadaki taktik savaşları, dakikası dakikasına canlı skor güncellemeleri, kartlar, oyuncu değişiklikleri bu haberde!

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile İstanbul Başakşehir arasındaki Trendyol Süper Lig 9. hafta mücadelesi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Başakşehir maçı beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SON DURUM

Beşiktaş, ligde oynadığı ilk 8 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 15 puan topladı. Siyah-beyazlı ekip, sahasında kazanarak puanını artırmayı hedefliyor.

İstanbul Başakşehir ise ilk 8 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 11 puana ulaştı. Turuncu-lacivertli takım, zorlu deplasmanda puan veya puanlar alarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Beşiktaş'ın Avrupa kupası maçlarının ardından ligde yaşadığı puan kayıpları da karşılaşma öncesinde öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor. Ancak bu istatistiğin kapsamı ve maç sonuçları, yayımdan önce güncel fikstür ve sonuç kayıtlarıyla kontrol edilmelidir.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Başakşehir maçında üç oyuncunun formasından uzak kalması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda tedavisi süren kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra Crystal Palace maçında omzundan sakatlanan Fabio Miretti ve elinde kırık bulunan Ümit Akdağ'ın Başakşehir müsabakasında görev yapması beklenmiyor.

CEZA SINIRINDAKİLER

Siyah-beyazlı takımda iki futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve Başakşehir maçında oynaması beklenmeyen kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Başakşehir karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Kasımpaşa ile oynanacak maçta cezalı olacak.

BEŞİKTAŞ, SON 6 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Siyah-beyazlılar, oynadığı son 6 resmi maçta kalesinde gol gördü. Söz konusu süreçte UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de 3'er maça çıkan Beşiktaş, bu maçlarda kalesinde 11 gol gördü.

Siyah-beyazlı takım, rakip ağları ise 13 kez havalandırdı. Beşiktaş, kalesini son kez ligde 11 Eylül'de oynanan Erzurumspor FK maçında gole kapatmıştı.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR CANLI SKOR NASIL TAKİP EDİLİR?

Beşiktaş-Istanbul Basaksehir maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ-İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP ET

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Bugün #BeşiktaşınMaçıVar 🦅 🆚 İstanbul Başakşehir FK 🕖 19.00 🏆 Trendyol Süper Lig #9 🏟 Tüpraş Stadyumu 📺 beIN SPORTS 2 @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/jqeBzEK36n — Beşiktaş JK (@Besiktas) October 26, 2026

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⚽ MAÇ GÜNÜ | #BJKvİBFK 🆚 Beşiktaş 🗓 Trendyol Süper Lig 9. Hafta 🏟 Tüpraş Stadyumu 🕖 19.00 https://t.co/Ezzoo6Wli2 — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 25, 2026