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Anasayfa Süper Lig TÜMOSAN Konyaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜMOSAN Konyaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Konyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. 25 Ekim Pazar günü saat 16.00’da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak. İşte maçın saati, kanalı ve canlı takip bilgileri...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 08:24
TÜMOSAN Konyaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor - Gençlerbirliği maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren kritik ve büyük önem taşıyan bu mücadelede Konyaspor, kendi sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Geride kalan haftalarda istediği sonuçları almakta zorlanan ve beklentilerin uzağında kalan ev sahibi Konyaspor, topladığı 5 puanla ligin 16. sırasında yer alıyor. Yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde kötü gidişata "dur" demek ve alt sıralardan kurtulmak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Konuk ekip Gençlerbirliği ise rakibine kıyasla az da olsa avantajlı bir konumda bulunsa da tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için mücadele ediyor. Başkent temsilcisi, hanesine yazdırdığı 8 puanla 15. basamakta yer alıyor. Futbolseverler, "Konyaspor Gençlerbirliği maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşma öncesi tüm detaylar haberimizde...

TÜMOSAN KONYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Gençlerbirliği, 25 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek.

KONYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

TÜMOSAN KONYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Gençlerbirliği arasındaki Süper Lig karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜMOSAN KONYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI SKOR EKRANI

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