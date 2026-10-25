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Anasayfa Süper Lig Tümosan Konyaspor-Gençlerbirliği | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Tümosan Konyaspor-Gençlerbirliği | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 9. haftasında Tümosan Konyaspor-Gençlerbirliği maçı ile devam ediyor. Konya'da oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 15:53 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2026 15:54
Tümosan Konyaspor-Gençlerbirliği | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Konya'da oynanan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE TÜMOSAN KONYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ İLK 11'LERİ:

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Baniya, Awaziem, Masuaku, Marko, Melih, Deniz, Bardhi, Dompe, Muleka.

Gençlerbirliği: İrfan Can, Fıratcan, Goutas, Thalisson, Metehan, Tongya, Diabate, Salih, Koita, Rafael Luis, Mendes.

TÜMOSAN KONYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Amedspor-Tümosan Konyaspor maçı 25 Ekim Pazar (Bugün) TSİ 16.00'da başladı.

TÜMOSAN KONYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Tümosan Konyaspor-Gençlerbirliği maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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