Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçında Tümosan Konyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Konya'da oynanan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE TÜMOSAN KONYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇININ İLK 11'LERİ:
Tümosan Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Baniya, Awaziem, Masuaku, Marko, Melih, Deniz, Bardhi, Dompe, Muleka.
Gençlerbirliği: İrfan Can, Fıratcan, Goutas, Thalisson, Metehan, Tongya, Diabate, Salih, Koita, Rafael Luis, Mendes.
TÜMOSAN KONYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?
Amedspor-Tümosan Konyaspor maçı 25 Ekim Pazar (Bugün) TSİ 16.00'da başladı.
TÜMOSAN KONYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Tümosan Konyaspor-Gençlerbirliği maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.