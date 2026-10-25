TÜMOSAN Konyaspor evinde kazandı!

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında Gençlerbirliği'ni sahasında konuk etti. Maçı TÜMOSAN Konyaspor 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 43. ve 56. dakikalarda Chidozie Awaziem kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte TÜMOSAN Konyaspor 8 puana yükseldi ve düşme hattından çıkarak 14. sırada yer aldı. İç Anadolu ekibi ligdeki son galibiyetini 12 Eylül tarihinde Trabzonspor'a karşı almıştı. Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı ve düşme hattına geriledi. Başkent ekibinin ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Galatasaray'ı, Gençlerbirliği ise Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

26. dakikada Luis'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ensar kafayla pasını Mendes'e aktardı. Mendes'in topuğuyla vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

40. dakikada Deniz Türüç'ün pasında topla buluşan Muleka'nın vuruşunda kaleci İrfan Can, meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında top yine Muleka'nın önünde kalırken, onun vuruşunda kaleci İrfan Can'dan seken meşin yuvarlak Melih'in önünde kaldı. Melih'in vuruşunda ise İrfan Can tekrar müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

43. dakikada Dompe'nin ortasında Deniz, topu kafayla penaltı noktasına indirdi. Burada topu alan Awaziem vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

50. dakikada sol kanatta topla buluşan Dompe'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

55. dakikada Bardhi'nin ara pasında topla buluşan Muleka kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleciyi çalımlayan Muleka savunmanın gelmesiyle açısını kaybederken, araya giren Deniz Türüç'ün şutunda savunma topu çizgiden çıkararak kornere attı.

56. dakikada sağ kanattan Enis Bardhi'nin kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak ceza alanı içerisinde sekerek Awaziem'in önünde kaldı. Awaziem'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gouveia topla ceza sahasına girdiği sırada Melih İbrahimoğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.

74. dakikada penaltı noktasında topun başına gelen Tongya'nın şutunda kaleci Bahadır gole izin vermedi. Dönen topta Traore'nin şutunda top taca gitti.

84. dakikada Gonçalves'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Colley'in şutunda İrfan gole izin vermedi.