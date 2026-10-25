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Anasayfa Süper Lig İzmir'de kazanan Göztepe!

İzmir'de kazanan Göztepe!

Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında Göztepe, evinde Arca Çorum FK'yı mağlup etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 20:56
İzmir'de kazanan Göztepe!

Göztepe, Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında Arca Çorum FK'yı sahasında 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3'üncü dakikada Alexis Antunes ve 38'inci dakikada Juan Santos kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Göztepe 12 puana yükseldi ve 10'uncu sırada yer aldı. İzmir temsilcisi ligdeki üst üste 3. maçından da galibiyetle ayrıldı. Arca Çorum FK ise 13 puanda kaldı ve 9. sırada yer aldı. Karadeniz temsilcisi 2 maç sonra mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Arca Çorum FK ise Erzurumspor FK ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Kaleci Felipe'ye baskı yapan Antunes, kaptığı topu ağlarla buluşturdu.

29. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Juan, sol kanattan getirdiği topu ceza sahasına girdikten sonra altıpas üzerindeki Henrique'ye aktardı. Henrique'nin yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Felipe'de kaldı.

38. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Antunes, ceza sahası önünde kaptığı topu ceza sahasına girdikten sonra Juan'a aktardı. Juan'ın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

41. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Anjorin'in şutunda kaleci Felipe meşin yuvarlağı çelerek gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

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