CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig Göztepe - Arca Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI TAKİP ET!

Göztepe - Arca Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI TAKİP ET!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Arca Çorum FK karşı karşıya geliyor. Son iki maçını kazanan iki takım da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki Göztepe - Arca Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte maçın yayın bilgileri ve canlı takip detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 08:42
Göztepe - Arca Çorum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI TAKİP ET!

Göztepe - Arca Çorum FK maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de üst sıraları zorlayan ve son haftalarda yakaladıkları müthiş ivmeyle dikkat çeken iki formda ekibin karşı karşıya geleceği bu zorlu mücadele futbolseverlere heyecan dolu anlar vadediyor. Ev sahibi Göztepe, geride kalan haftalarda topladığı 9 puanla ligin 13. basamağında yer alıyor. İzmir temsilcisi, sahasında taraftarının da yaratacağı müthiş atmosferi arkasına alarak hem çıkışını sürdürmek hem de alt sıralardan tamamen koparak üst sıralara tırmanmak istiyor. Konuk ekip Arca Çorum FK ise istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Ligde geride kalan maçlar sonucunda hanesine yazdırdığı 13 puanla 9. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak ve iddiasını sürdürmek için sahaya çıkıyor. Hem Göztepe hem de Arca Çorum FK, çıktıkları son iki resmi maçından da galibiyetle ayrılarak bu kritik karşılaşmaya moralli ve özgüvenli bir şekilde geliyor. İki formda ekibin taktik savaşına sahne olacak, hızın ve mücadelenin bir an olsun düşmeyeceği bu heyecan fırtınasını FOTOMAÇ canlı skor ekranından canlı olarak takip edebilir, bu keyifli 90 dakikaya anbean tanıklık edebilirsin!

GÖZTEPE - ARCA ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Arca Çorum FK, 25 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. İzmir'deki ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

GÖZTEPE – ARCA ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe ile Arca Çorum FK arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE'NİN LİGDEKİ DURUMU

Göztepe, karşılaşma öncesinde topladığı 9 puanla lig sıralamasında 13. basamakta bulunuyor. İzmir temsilcisi, sahasında oynayacağı mücadeleyi kazanarak üst sıralara doğru ilerlemek istiyor. Son iki maçından galibiyetle ayrılan Göztepe, taraftarının desteğini de arkasına alarak serisini üç maça çıkarmayı amaçlıyor.

ARCA ÇORUM FK 13 PUANLA 9. SIRADA

Arca Çorum FK ise 13 puanla 9. sırada yer alıyor. Son iki karşılaşmasını kazanan konuk ekip, Göztepe deplasmanında da üç puan alarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. İki takımın da galibiyet serisiyle sahaya çıkacak olması, karşılaşmanın önemini artırıyor. Mücadelede alınacak sonuç, iki ekibin ligdeki konumunu da etkileyebilir.

GÖZTEPE - ARCA ÇORUM FK MAÇI CANLI SKOR EKRANI (TIKLA-TAKİP ET)

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Yunus Akgün'den flaş F.Bahçe açıklaması!
Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri!
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Sarıgül ailesinin rüşvet ağını gizli tanık ifşa etti! Soruşturma holding patronlarına uzandı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Batrakov'dan Osimhen'e övgü dolu sözler!
F.Bahçe'den yeni sözleşme hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe - Arca Çorum FK maçı bilgileri Göztepe - Arca Çorum FK maçı bilgileri 08:42
Konyaspor-Gençlerbirliği maçı bilgileri Konyaspor-Gençlerbirliği maçı bilgileri 08:24
Yunus: Çok güzel bir atmosfer bizi bekliyor Yunus: Çok güzel bir atmosfer bizi bekliyor 01:14
Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi başladı Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi başladı 01:11
Reis: "Tüm odağımız pazartesi günkü maçta" Reis: "Tüm odağımız pazartesi günkü maçta" 01:11
Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı da yendi! Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı da yendi! 01:11
Daha Eski
Trabzonspor son çeyrekte yıkıldı: 90-93 Trabzonspor son çeyrekte yıkıldı: 90-93 01:11
Bir adım öndeyiz Bir adım öndeyiz 01:09
Gümrük, Sarıyer’i evinde devirdi Gümrük, Sarıyer’i evinde devirdi 01:09
Borç 36 milyarı geçti Borç 36 milyarı geçti 01:07
Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi başladı Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi başladı 01:02
Reis: "Tüm odağımız pazartesi günkü maçta" Reis: "Tüm odağımız pazartesi günkü maçta" 00:46