Göztepe - Arca Çorum FK maçını takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de üst sıraları zorlayan ve son haftalarda yakaladıkları müthiş ivmeyle dikkat çeken iki formda ekibin karşı karşıya geleceği bu zorlu mücadele futbolseverlere heyecan dolu anlar vadediyor. Ev sahibi Göztepe, geride kalan haftalarda topladığı 9 puanla ligin 13. basamağında yer alıyor. İzmir temsilcisi, sahasında taraftarının da yaratacağı müthiş atmosferi arkasına alarak hem çıkışını sürdürmek hem de alt sıralardan tamamen koparak üst sıralara tırmanmak istiyor. Konuk ekip Arca Çorum FK ise istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Ligde geride kalan maçlar sonucunda hanesine yazdırdığı 13 puanla 9. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak ve iddiasını sürdürmek için sahaya çıkıyor. Hem Göztepe hem de Arca Çorum FK, çıktıkları son iki resmi maçından da galibiyetle ayrılarak bu kritik karşılaşmaya moralli ve özgüvenli bir şekilde geliyor. İki formda ekibin taktik savaşına sahne olacak, hızın ve mücadelenin bir an olsun düşmeyeceği bu heyecan fırtınasını FOTOMAÇ canlı skor ekranından canlı olarak takip edebilir, bu keyifli 90 dakikaya anbean tanıklık edebilirsin!

GÖZTEPE - ARCA ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile Arca Çorum FK, 25 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. İzmir'deki ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

GÖZTEPE – ARCA ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe ile Arca Çorum FK arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE'NİN LİGDEKİ DURUMU

Göztepe, karşılaşma öncesinde topladığı 9 puanla lig sıralamasında 13. basamakta bulunuyor. İzmir temsilcisi, sahasında oynayacağı mücadeleyi kazanarak üst sıralara doğru ilerlemek istiyor. Son iki maçından galibiyetle ayrılan Göztepe, taraftarının desteğini de arkasına alarak serisini üç maça çıkarmayı amaçlıyor.

ARCA ÇORUM FK 13 PUANLA 9. SIRADA

Arca Çorum FK ise 13 puanla 9. sırada yer alıyor. Son iki karşılaşmasını kazanan konuk ekip, Göztepe deplasmanında da üç puan alarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. İki takımın da galibiyet serisiyle sahaya çıkacak olması, karşılaşmanın önemini artırıyor. Mücadelede alınacak sonuç, iki ekibin ligdeki konumunu da etkileyebilir.

GÖZTEPE - ARCA ÇORUM FK MAÇI CANLI SKOR EKRANI (TIKLA-TAKİP ET)

Bugün 25 Ekim 2026 #GöztepeninMaçıVar https://t.co/CFfUZMU0WY — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) October 24, 2026

Bugün ARCA Çorum FK'nın maçı var! 🦅 🏆 2026-2027 Trendyol Süper Lig | 9. Hafta 🆚 Göztepe 📆 25.10.2026 – Pazar ⏱️ 19.00 🏟️ ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu 📺 beIN SPORTS 1 #bizAnadoluyuz #GÖZvÇFK https://t.co/2a9saDF2pd — Arca Çorum FK (@corumfk) October 24, 2026