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Anasayfa Süper Lig Göztepe - Arca Çorum FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Göztepe - Arca Çorum FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Göztepe, sahasında Arca Çorum FK'yı konuk ediyor. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada yaşanan tüm gelişmeleri ve maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 18:51 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2026 19:03
Göztepe - Arca Çorum FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe, sahasında Arca Çorum FK'yı konuk ediyor. ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada yaşanan tüm gelişmeleri ve maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan, Taha, Sundberg, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaloney, Antunes, Henrique, Juan

Arca Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Çağlar, Smolcic, Diomande, Berat, Ramadani, Cengiz, Kyziridis, Ramirez

GÖZTEPE - ARCA ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Göztepe - Arca Çorum FK maçı, 25 Ekim Pazar günü ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşma 19.00'da başladı.

GÖZTEPE - ARCA ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Göztepe - Arca Çorum FK karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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