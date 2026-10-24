Eski milli futbolcu Servet Çetin, A Spor canlı yayınında 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında görüşlerini paylaştı. Her iki formayı da giymiş olan Çetin, Fenerbahçe'nin galibiyete daha çok ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, olası bir mağlubiyetin büyük bir yıkıma yol açabileceğini ifade etti. İşte o sözler...