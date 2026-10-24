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Anasayfa Süper Lig Servet Çetin'den derbi yorumu! Fenerbahçe kaybederse...

Servet Çetin'den derbi yorumu! Fenerbahçe kaybederse...

A Spor canlı yayınına bağlanan Servet Çetin, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Her iki takımın da formasını terletmiş eski futbolcu, sarı-lacivertlilerin maçı daha çok isteyeceğini ve olası bir mağlubiyette yıkım yaşayabileceklerini söyledi. İşte o ifadeler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 15:29 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 16:30
Servet Çetin'den derbi yorumu! Fenerbahçe kaybederse...

Eski milli futbolcu Servet Çetin, A Spor canlı yayınında 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında görüşlerini paylaştı. Her iki formayı da giymiş olan Çetin, Fenerbahçe'nin galibiyete daha çok ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, olası bir mağlubiyetin büyük bir yıkıma yol açabileceğini ifade etti. İşte o sözler...

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