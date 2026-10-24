Trendyol Süper Lig'in 9. hafta heyecanı Samsunspor ile Amedspor arasındaki mücadeleyle sürüyor. Sahasında 3 puanı hedefleyen Karadeniz ekibi, bu galibiyetle hem kötü gidişata dur demek hem de tehlikeli bölgeden uzaklaşmak amacında. Konuk Diyarbakır temsilcisi ise sahadan zaferle ayrılarak maç fazlasıyla zirvenin sahibi olmak istiyor. Merakla beklenen Samsunspor-Amedspor karşılaşmasının tarihi, saati ve yayıncı kuruluşu ile ilgili tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz.

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SAMSUNSPOR-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor-Amedspor maçı, 24 Ekim Cumartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda sahne alacak. Karşılaşma 19.00'da başlayacak.

SAMSUNSPOR-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Amedspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.