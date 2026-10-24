Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor, sahasında Amed SK'yı konuk ediyor. Samsun Yeni19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada yaşanan tüm gelişmeleri ve maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Samsunspor: Bilal, Igor, Guarino, Erakovic, Mendes, Sekongo, Watt, Sousa, Tomasson, Coulibaly, Bayo

Amed SK: Alban, Ermal, Lumbardh, David, Umut, Rayan, Furkan, Samuel, Dia, Mohammed, Orban

SAMSUNSPOR-AMED SK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor-Amed SK maçı, 24 Ekim Cumartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşma 19.00'da başladı.

SAMSUNSPOR-AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Amed SK karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.