Samsun'da kazanan Amed SK!

Amed SK, Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında Samsunspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü 21. dakikada Logi Tomasson kaydetti. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller ise 74. dakikada Gift Orban (P) ve 83'üncü dakikada Dia Saba'dan geldi.

Samsunspor'da Afonso Sousa 37'nci dakikada 2'nci sarıdan kırmızı kart görürken Amed SK'da ise Mbaye Diagne 60'ıncı dakikada 2'nci sarıdan kırmızı kart gördü.

Bu karşılaşmayla birlikte Amed SK 20 puana yükseldi ve ligde maç fazlasıyla lider konuma yükseldi. Samsunspor ise 4 puanda kaldı ve düşme hattından kurtulamadı. Karadeniz temsilcisi ligdeki son galibiyetini 22 Ağustos tarihinde Çaykur Rizespor'a karşı almıştı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, İstanbul Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Amed SK ise sahasında Eyüpspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in sağ çaprazdan kazandığı serbest atışı Orban kullandı. Bu futbolcunun ön direğe sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt son anda topu kornere çeldi.

19. dakikada misafir takımın atağında Saba'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Orban'ın yerden şutunda, kaleci Bilal Bayazıt ayakları ile ağlara doğru giden meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

21. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Coulibally'in pasında ceza sahasında topla buluşan Tomasson, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

41. dakikada ev sahibi takımın atağında Tomasson'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Bayo'nun şutunda, meşin yuvarlak arka direğin dibinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde tamamladı.

53. dakikada Orban'ın ceza sahası dışından aşırtma vuruşunda top az farkla üsttün auta çıktı.

74. dakikada misafir takım beraberliği yakaladı. VAR uyarısı sonrası hakem Kadir Sağlam, Drapinski'nin ceza sahasında topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Orban, meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt'ın yanından ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

83. dakikada Amed Sportif Faaliyetler öne geçti. Organize gelişen konuk takım atağında Saba, ceza sahası dışından şık bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-2

90+4 dakikada Jarju'nun sert şutunda kaleci Lafont'ın çeldiği top, üst direğe çarparak kornere çıktı.

Amed Sportif Faaliyetler, karşılaşmayı 2-1 kazandı.