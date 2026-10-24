Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında heyecan, Eyüpspor ile Kasımpaşa arasındaki heyecan dolu mücadeleyle hız kesmeden sürdü. Ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren Eyüpspor, Kasımpaşa karşısında da umduğunu bulamadı. Konuk ekip, 37. dakikada Adrian Benedyczak'ın golü ile devre arasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda tarafların karşılıklı gol girişimleri sonuç bulmadı ve mücadele, 1-0'lık Kasımpaşa üstünlüğü ile noktalandı.

Bu sonuçla birlikte 16 puana yükselen Kasımpaşa, maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Eyüpspor ise puan cetvelinin sonunda, 3 puan ile haftayı dipte kapattı.

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorluspor'a karşı oynayacağı 3. tur maçının ardından Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek.

Eyüpspor ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Fethiyespor deplasmanının ardından Süper Lig'de Amedspor'a misafir olacak.