Trendyol Süper Lig'de heyecan, 9. hafta mücadelesi olan Gaziantep FK-Erzurumspor FK karşılaşmasıyla tüm hızıyla sürüyor. Puan cetvelinin orta sıralarını yakından ilgilendiren bu kritik randevuda iki ekibin de ortak amacı, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndan 3 puanla ayrılarak ligde üst sıralara tırmanışa geçmek.

Peki, merakla beklenen Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? Tüm bu soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

👉🏻Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçını takip etmek için tıkla

GAZİANTEP FK-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçı, 24 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

GAZİANTEP FK-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Erzurumspor FK karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.