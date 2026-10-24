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Anasayfa Süper Lig Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 9. haftasında Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçı ile devam ediyor. Ligin orta sıralarını ilgilendiren bu karşılaşmada tarafların tek hedefi, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndan galibiyetle ayrılmak ve puan tablosunda üst basamaklara tırmanmak. Peki Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 07:29
Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 9. hafta mücadelesi olan Gaziantep FK-Erzurumspor FK karşılaşmasıyla tüm hızıyla sürüyor. Puan cetvelinin orta sıralarını yakından ilgilendiren bu kritik randevuda iki ekibin de ortak amacı, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndan 3 puanla ayrılarak ligde üst sıralara tırmanışa geçmek.

Peki, merakla beklenen Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak? Tüm bu soruların yanıtlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

👉🏻Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçını takip etmek için tıkla

GAZİANTEP FK-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçı, 24 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

GAZİANTEP FK-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Erzurumspor FK karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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