Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında Erzurumspor FK'yi konuk ediyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede yaşanan tüm gelişmeleri ve maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK-ERZURUMSPOR FK İLK 11'LER

Gaziantep FK: Tobiazs, Perez, Abena, Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Bacuna, Sorsecu, Camara, Maxim, Kozlowski, Stewart.

Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren Tozlu.

GAZİANTEP FK-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçı, 24 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başladı.

GAZİANTEP FK-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Erzurumspor FK karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.