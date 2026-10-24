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Anasayfa Süper Lig Gaziantep FK-Erzurumspor FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Gaziantep FK-Erzurumspor FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada yaşanan tüm gelişmeleri ve maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 15:51
Gaziantep FK-Erzurumspor FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında Erzurumspor FK'yi konuk ediyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede yaşanan tüm gelişmeleri ve maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK-ERZURUMSPOR FK İLK 11'LER

Gaziantep FK: Tobiazs, Perez, Abena, Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Bacuna, Sorsecu, Camara, Maxim, Kozlowski, Stewart.

Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren Tozlu.

GAZİANTEP FK-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçı, 24 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başladı.

GAZİANTEP FK-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK-Erzurumspor FK karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

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