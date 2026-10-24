Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında Erzurumspor FK'yi konuk ediyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede yaşanan tüm gelişmeleri ve maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP FK-ERZURUMSPOR FK İLK 11'LER
Gaziantep FK: Tobiazs, Perez, Abena, Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Bacuna, Sorsecu, Camara, Maxim, Kozlowski, Stewart.
Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren Tozlu.
GAZİANTEP FK-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gaziantep FK-Erzurumspor FK maçı, 24 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da başladı.
GAZİANTEP FK-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK-Erzurumspor FK karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.