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Anasayfa Süper Lig Eyüpspor-Kasımpaşa | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Eyüpspor-Kasımpaşa | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 9. haftasında Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ile devam ediyor. Ligin dibine demir atmış Eyüpspor, sahasında Kasımpaşa'yı yenerek küme düşme hattından kurtulmak istiyor. Geride kalan 8 haftada yalnızca 1 mağlubiyet alan Kasımpaşa'nın hedefi ise üst sıralara tırmanmak. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 13:28
Eyüpspor-Kasımpaşa | CANLI (Trendyol Süper Lig)

rendyol Süper Lig'in 9. haftası, Eyüpspor ile Kasımpaşa arasındaki heyecan dolu mücadeleyle hız kesmeden sürüyor. Ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren ev sahibi Eyüpspor, Kasımpaşa karşısında 3 puanı hanesine yazdırarak tehlikeli bölgeden çıkmayı hedefliyor. İlk 8 haftalık periyotta sadece 1 kez sahadan mağlup ayrılan Kasımpaşa'nın bu maçtaki öncelikli amacı ise galibiyet alarak puan tablosunda üst basamaklara tırmanmak.

Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Eyüpspor-Kasımpaşa maçına dair tüm detaylar...

EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LER

Eyüpspor: Emre, Talha, El Yamiq, Jules, Giordano, Massanga, Costa, Taşkın, Michalak, Pintor, Barasi.

Kasımpaşa: Andreas, Arous, Ilie, Winck, Ayberk, Kerem, Mendes, Hajradinovic, Rak-Sayi, Ali Yavuz, Benedyczak.

EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor ile Kasımpaşa arasındaki Trendyol Süper Lig 9. hafta mücadelesi, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da başladı.

EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor-Kasımpaşa maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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