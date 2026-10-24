rendyol Süper Lig'in 9. haftası, Eyüpspor ile Kasımpaşa arasındaki heyecan dolu mücadeleyle hız kesmeden sürüyor. Ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren ev sahibi Eyüpspor, Kasımpaşa karşısında 3 puanı hanesine yazdırarak tehlikeli bölgeden çıkmayı hedefliyor. İlk 8 haftalık periyotta sadece 1 kez sahadan mağlup ayrılan Kasımpaşa'nın bu maçtaki öncelikli amacı ise galibiyet alarak puan tablosunda üst basamaklara tırmanmak.

Bu kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte Eyüpspor-Kasımpaşa maçına dair tüm detaylar...

EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LER

Eyüpspor: Emre, Talha, El Yamiq, Jules, Giordano, Massanga, Costa, Taşkın, Michalak, Pintor, Barasi.

Kasımpaşa: Andreas, Arous, Ilie, Winck, Ayberk, Kerem, Mendes, Hajradinovic, Rak-Sayi, Ali Yavuz, Benedyczak.

EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor ile Kasımpaşa arasındaki Trendyol Süper Lig 9. hafta mücadelesi, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 13.30'da başladı.

EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor-Kasımpaşa maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.