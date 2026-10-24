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Anasayfa Süper Lig Erzurumspor FK deplasmanda kazandı!

Erzurumspor FK deplasmanda kazandı!

Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında, Erzurumspor FK, Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 17:56 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2026 18:09
Erzurumspor FK deplasmanda kazandı!

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Miguel Cardoso, 64. dakikada Amar Gerxhaliu ve 90+5. dakikada Guram Giorbelidze kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 70. dakikada Kerim Çalhanoğlu'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Erzurumspor FK 14 puana yükseldi ve maç fazlasıyla 8. sıraya yerleşti. Erzurumspor bu sezon ilk kez ligde üst üste 2 galibiyet aldı. Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı. Ev sahibi ekibin galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Öte yandan Erzurumspor FK, bu sezon Trendyol Süper Lig'de ilk deplasman galibiyetine uzandı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK, Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Erzurumspor FK ise Arca Çorum FK'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

10'uncu dakikada orta alandan gelişen Erzurum FK'nın atağında Orhan Ovacıklı'nın ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Cardoso'nun yerden sert şutu uzak direğin dibinden dışarı çıktı.

20'nci Erzurum FK'da Mustafa Yumlu'nun uzun pasında ceza sahası içerisine giren Orhan Ovacıklı'nın ara pasında topu önünde bulan Cardosu'nun vuruşunda savunmada Sylla uzaklaştırdı.

21'inci dakikada orta aladan gelişen Gaziantep FK atağında Camara'nın pasını düzelterek önüne alan Stewart'ın dönerek yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

32'nci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu'nun ceza sahası içerisine girerek vurduğu şut savunmadan döndü. Pozisyonunda devamında topu önünde bulan Kozlowski'nin şutunu kaleci kurtardı.

45'inci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kerim Çalhanoğlu'nun ortasında topu kaleci uzaklaştırdı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Maxim'in vuruşu direkten döndü.

51'inci dakikada sol kanattan gelişen Erzurum FK atağında Eren Tozlu'nun ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso'nun vuruşu ağlara gitti : 0-1

63'üncü dakikada Erzurum FK'da kullanılan serbest vuruşun ardından sağ köşede topla buluşan Orhan Ovacıklı'nın orasına iyi yükselen Amar Gerxhaliu'nun kafa vuruşu ağlara gitti:0-2

69'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Kozlowksi ceza yayı üzerindeki Serdar Dursun'a pasını verdi. Dursun'un pasında sol köşede topla buluşan Kerim Çalhanoğlu'nun uzak mesafeden vuruşu ağlara gitti:1-2

90+4'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Erzurum FK atağında Mustafa Fettahoğlu'nun ortasında topu önünde bulan Giorbelidze'nun şutu ağlara gitti:1-3

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