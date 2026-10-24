8 kulübe ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi. Kurul, Beşiktaş'ı 1 milyon 60 bin, Trabzonspor'u 710 bin, Gençlerbirliği'ni 530 bin, Göztepe'yi 420 bin, Amedspor'a 350 bin, Fenerbahçe, Galatasaray ve Konyaspor'a ise 280 biner lira para cezası verilmesi kararı aldı. Gaziantep Teknik Direktörü Orhan Ak'a 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 50 bin lira para cezası verildi.
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi. Kurul, Beşiktaş'ı 1 milyon 60 bin, Trabzonspor'u 710 bin, Gençlerbirliği'ni 530 bin, Göztepe'yi 420 bin, Amedspor'a 350 bin, Fenerbahçe, Galatasaray ve Konyaspor'a ise 280 biner lira para cezası verilmesi kararı aldı. Gaziantep Teknik Direktörü Orhan Ak'a 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 50 bin lira para cezası verildi.