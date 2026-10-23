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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig Galatasaray ve Beşiktaş aynı yıldızın peşinde! 35 milyon euro'luk dev transfer yarışı

Galatasaray ve Beşiktaş aynı yıldızın peşinde! 35 milyon euro'luk dev transfer yarışı

Batrakov transferinden büyük verim alan Galatasaray ve orta sahasına dinamizm katmak isteyen Beşiktaş, transferde kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlılar Kasım ayında resmi adımı atmaya hazırlanırken, sarı-kırmızılılar da zemin arayışını sürdürüyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 21:13
Galatasaray ve Beşiktaş aynı yıldızın peşinde! 35 milyon euro'luk dev transfer yarışı

Trendyol Süper Lig'de kış transfer penceresine az bir zaman kala ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray sürpriz bir isim için karşı karşıya geldi.

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Galatasaray ve Beşiktaş aynı yıldızın peşinde! 35 milyon euro'luk dev transfer yarışı

Rus gazeteci Karpov'un servis ettiği habere göre, siyah-beyazlı idareciler bu transferi bitirmek adına Kasım ayı içerisinde Rusya'ya uçacak.

Galatasaray ve Beşiktaş aynı yıldızın peşinde! 35 milyon euro'luk dev transfer yarışı

Siyah-beyazlı yönetimin, CSKA Moskova yetkilileriyle masaya oturarak pazarlıklara resmen başlaması bekleniyor.

Galatasaray ve Beşiktaş aynı yıldızın peşinde! 35 milyon euro'luk dev transfer yarışı

Diğer taraftan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov'un performansından son derece memnun olan Galatasaray yönetimi de rotasını yeniden Rusya'ya kırdı.

Galatasaray ve Beşiktaş aynı yıldızın peşinde! 35 milyon euro'luk dev transfer yarışı

Sarı-kırmızılı idareciler, Rus futbolunun geleceği en parlak oyuncuları arasında gösterilen 21 yaşındaki yıldız için nabız yoklamaya başladı.

Galatasaray ve Beşiktaş aynı yıldızın peşinde! 35 milyon euro'luk dev transfer yarışı

Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran CSKA Moskova'nın ise bu transfer için kapıyı bir hayli yüksekten açtığı öğrenildi.

Galatasaray ve Beşiktaş aynı yıldızın peşinde! 35 milyon euro'luk dev transfer yarışı

Orta saha bölgesine takviye yapmayı hedefleyen iki kulüp, gözünü CSKA Moskova forması giyen genç yetenek Matvey Kislyak'a çevirdi.

Galatasaray ve Beşiktaş aynı yıldızın peşinde! 35 milyon euro'luk dev transfer yarışı

Rus ekibinin, genç orta saha oyuncusu için 30 ile 35 milyon euro bandında bir bonservis geliri beklentisi içinde olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray ve Beşiktaş aynı yıldızın peşinde! 35 milyon euro'luk dev transfer yarışı

2024 senesinde CSKA Moskova'nın A Takımı'na kadar yükselen Matvey Kislyak, orta sahanın merkezinde ve ön libero hattında görev yapabiliyor.

Galatasaray ve Beşiktaş aynı yıldızın peşinde! 35 milyon euro'luk dev transfer yarışı

21 yaşındaki genç futbolcu, kulüp kariyerinde çıktığı 98 resmi karşılaşmada 13 kez ağları sarsarken 12 de asist yapma başarısı gösterdi.

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