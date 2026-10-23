Galatasaray ve Beşiktaş aynı yıldızın peşinde! 35 milyon euro'luk dev transfer yarışı
Batrakov transferinden büyük verim alan Galatasaray ve orta sahasına dinamizm katmak isteyen Beşiktaş, transferde kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlılar Kasım ayında resmi adımı atmaya hazırlanırken, sarı-kırmızılılar da zemin arayışını sürdürüyor.
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 21:13
Diğer taraftan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov'un performansından son derece memnun olan Galatasaray yönetimi de rotasını yeniden Rusya'ya kırdı.
Sarı-kırmızılı idareciler, Rus futbolunun geleceği en parlak oyuncuları arasında gösterilen 21 yaşındaki yıldız için nabız yoklamaya başladı.
Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran CSKA Moskova'nın ise bu transfer için kapıyı bir hayli yüksekten açtığı öğrenildi.
Orta saha bölgesine takviye yapmayı hedefleyen iki kulüp, gözünü CSKA Moskova forması giyen genç yetenek Matvey Kislyak'a çevirdi.
Rus ekibinin, genç orta saha oyuncusu için 30 ile 35 milyon euro bandında bir bonservis geliri beklentisi içinde olduğu ifade ediliyor.
2024 senesinde CSKA Moskova'nın A Takımı'na kadar yükselen Matvey Kislyak, orta sahanın merkezinde ve ön libero hattında görev yapabiliyor.
21 yaşındaki genç futbolcu, kulüp kariyerinde çıktığı 98 resmi karşılaşmada 13 kez ağları sarsarken 12 de asist yapma başarısı gösterdi.
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