Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası, nefes kesecek bir düelloya sahne oluyor. Zirvede farkı açmak isteyen Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Şampiyonluk yarışında 6 puanlık değere sahip olan kritik mücadelenin bilet fiyatları açıklandı. İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kategorilere göre bilet fiyatları...
Premium: ₺60.000
Delux: ₺58.000
Lux: ₺56.000
Classic: ₺55.000
Kategori 1: ₺40.000
Kategori 2: ₺35.000
Kategori 3: ₺30.000
Kategori 4: ₺25.000
Kategori 5: ₺22.500
Kategori 6: ₺20.000
Kategori 7: ₺18.000
Kategori 8: ₺14.000
Kategori 9: ₺12.000
Kategori 10: ₺3.250
Kategori 11: ₺2.800
Misafir: ₺2.800