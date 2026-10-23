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Anasayfa Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 14:17
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası, nefes kesecek bir düelloya sahne oluyor. Zirvede farkı açmak isteyen Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Şampiyonluk yarışında 6 puanlık değere sahip olan kritik mücadelenin bilet fiyatları açıklandı. İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin kategorilere göre bilet fiyatları...

Premium: ₺60.000

Delux: ₺58.000

Lux: ₺56.000

Classic: ₺55.000

Kategori 1: ₺40.000

Kategori 2: ₺35.000

Kategori 3: ₺30.000

Kategori 4: ₺25.000

Kategori 5: ₺22.500

Kategori 6: ₺20.000

Kategori 7: ₺18.000

Kategori 8: ₺14.000

Kategori 9: ₺12.000

Kategori 10: ₺3.250

Kategori 11: ₺2.800

Misafir: ₺2.800

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