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Anasayfa Süper Lig Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 9. haftasında Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ile devam ediyor. Ligin dibine demir atmış Eyüpspor, sahasında Kasımpaşa'yı yenerek küme düşme hattından kurtulmak istiyor. Geride kalan 8 haftada yalnızca 1 mağlubiyet alan Kasımpaşa'nın hedefi ise üst sıralara tırmanmak. Peki Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 07:23
Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası, Eyüpspor ile Kasımpaşa arasındaki heyecan dolu mücadeleyle hız kesmeden sürüyor. Ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren ev sahibi Eyüpspor, Kasımpaşa karşısında 3 puanı hanesine yazdırarak tehlikeli bölgeden çıkmayı hedefliyor. İlk 8 haftalık periyotta sadece 1 kez sahadan mağlup ayrılan Kasımpaşa'nın bu maçtaki öncelikli amacı ise galibiyet alarak puan tablosunda üst basamaklara tırmanmak.

Peki, futbolseverlerin merakla beklediği Eyüpspor-Kasımpaşa karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Tüm bu soruların yanıtlarını ve detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eyüpspor-Kasımpaşa maçı, 24 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Eyüpspor-Kasımpaşa karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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