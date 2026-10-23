Trendyol Süper Lig'in 9. haftası, Eyüpspor ile Kasımpaşa arasındaki heyecan dolu mücadeleyle hız kesmeden sürüyor. Ligin alt sıralarından kurtulma mücadelesi veren ev sahibi Eyüpspor, Kasımpaşa karşısında 3 puanı hanesine yazdırarak tehlikeli bölgeden çıkmayı hedefliyor. İlk 8 haftalık periyotta sadece 1 kez sahadan mağlup ayrılan Kasımpaşa'nın bu maçtaki öncelikli amacı ise galibiyet alarak puan tablosunda üst basamaklara tırmanmak.
Peki, futbolseverlerin merakla beklediği Eyüpspor-Kasımpaşa karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Tüm bu soruların yanıtlarını ve detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.
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EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Eyüpspor-Kasımpaşa maçı, 24 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.
EYÜPSPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?
Eyüpspor-Kasımpaşa karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.