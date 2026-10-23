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Anasayfa Süper Lig Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçıyla başlıyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 08:19
Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

CORENDON ALANYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçıyla açılıyor. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadele hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Salih Mazlum yapacak.

Mücadele öncesi Corendon Alanyaspor, topladığı 12 puanla 9. sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Kocaelispor ise averaj farkıyla 8. sırada yer alıyor.

CORENDON ALANYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı, 23 Ekim Cuma (bugün) saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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