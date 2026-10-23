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Anasayfa Süper Lig Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 9. haftası Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçıyla açılıyor. Alanya Oba Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetiyor. Alanyaspor-Kocaelispor mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 19:49
Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor kozlarını paylaşıyor. Akdeniz ekibi taraftarı önünde galip gelmek istiyor. Kocaelispor ise zorlu deplasmandan puanlar çıkarmak için sahaya çıkıyor. Corendon Alanyaspor, topladığı 12 puanla 9. sırada bulunuyor. Aynı puana sahip Kocaelispor ise averaj farkıyla 8. sırada yer alıyor.

ALANYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Fatih, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali, Ruan, Hagi, Arda, İbrahim

Kocaelispor: Serhat, Uğur Kaan, Djiksteel, Emir, Rivas, Berkan, Show, Sissoho, Baku, Aye, Sousa

ALANYASPOR-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Corendon Alanyaspor-Kocaelispor maçı, 23 Ekim Cuma (bugün) saat 20.00'de başladı Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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