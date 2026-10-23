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Anasayfa Süper Lig Alanya'da 3 puan Kocaelispor'un!

Alanya'da 3 puan Kocaelispor'un!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Kocaelispor, ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 kazandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 21:57
Alanya'da 3 puan Kocaelispor'un!

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçında Corendon Alanyaspor, evinde Kocaelispor'u ağırladı.

Mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla Kocaelispor oldu. Yeşil-siyahlı ekibin galibiyet golleri 27. dakikada Berkan Kutlu ve 42. dakikada Makana Baku'dan geldi. Corendon Alanyaspor'un tek sayısını ise 52. dakikada Ruan kaydetti.

Bu sonucun ardından Kocaelispor ligde 15 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Corendon Alanyaspor ise 12 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Corendon Alanyaspor ise deplasmanda Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.

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