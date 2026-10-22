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Sagnan’ın aklı derbide

Çaykur Rizespor’un Malili stoperi Modibo Sagnan, pazartesi günü oynayacakları Trabzonspor derbisini sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek, “Güzel bir sonuç almak istiyoruz” dedi

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 06:50
Sagnan’ın aklı derbide

Süper Lig'de bu hafta pazartesi günü iki önemli derbi oynanacak. G.Saray-F.Bahçe derbisinin yanı sıra Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor, ligde 4'te 4 yapan Trabzonspor'u konuk edecek. Rizespor'un Malili stoperi Modibo Sagnan, maçı sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti. Seyircileri önünde oynayacakları derbinin çok önemli olduğunu ifade eden 27 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlarımızın da bunu sabırsızlıkla beklediğini biliyorum. Bizler de aynı şekilde sabırsızlıkla bu maçı bekliyoruz. Benim için geçen sene yeni bir şampiyona, yeni bir kültürdü.

SAKİN KALMAMIZ GEREKİYOR

Çaykur Rizespor'a çok çabuk adaptasyonumu sağladım. Burada iyi de karşılandım aynı zamanda. Geçen seneden beri sürekli performansımı arttırmaya çalışıyorum ve bunun için çaba harcıyorum. Bu sene daha iyi bir performans ortaya koymaya çalışıyorum. Trabzonspor maçına hazırlıklarımızı yapıyoruz. Çok önemli ve güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Olabildiğince sakin kalarak, güçlü yanlarımızı ön plana çıkararak, taraftarlarımızın önünde güzel bir sonuç almayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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