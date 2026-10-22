Mouandilmadji mumla aranıyor

Sezon başında 7 milyon euro karşılığında Samsunspor'dan Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer olan Marius Mouandilmadji, henüz yeni takımında gol sevinci yaşayamadı. Ancak başarılı futbolcunun gidişinden sonra Samsunspor da hücumda çok zorlandı. 8 haftada sadece 7 gol atabilen kırmızıbeyazlılar, Mouandilmadji'yi mumla arıyor. 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon tüm kulvarlarda 23 gol atmıştı.