Milli ara yaradı

İzmir temsilcisi Göztepe, milli maçlar için Süper Lig'e verilen arayı en iyi değerlendiren takımlardan birisi oldu. Ligin ilk 6 haftasında 3 yenilgi ve 3 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, ardından çıktığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak önemli bir seri yakaladı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov en çok rahatlayan isim oldu. Akıllara tecrübeli teknik adamın milli arada söyledikleri geldi. 2-2 sona eren ve Çaykur Rizespor maçının ardından milli arayı işaret eden Stoilov haklı çıktı.

NOVATUS MIROSHI GOLLE GERİ DÖNDÜ

Özellikle sakat oyuncuların dönüşünü beklediklerini o dönem ifade eden Stoilov, "Sakat futbolcularımızın dönüşüyle eskisi gibi daha güçlü bir takım olacağız. Savunmada eksiklerimiz bizi olumsuz etkiledi. Futbolcularımızın takıma dahil olmasıyla yeniden çıkışa geçeceğiz" açıklamasını yapmıştı. 22 günlük milli arada hem sakat oyuncular döndü hem de verimli bir çalışma dönemi geçirildi. İyileşen Novatus Miroshi de golle döndü. Kocaelispor maçında fileleri sarstı ve galibiyetin mimarı oldu.