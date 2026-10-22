CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig Milli ara yaradı

Milli ara yaradı

Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Göztepe, milli ara sonrasında çıktığı iki maçı da kazanarak rahat bir nefes aldı. Göz Göz, ilk 6 haftada ise galibiyet alamamıştı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 06:50
Milli ara yaradı

İzmir temsilcisi Göztepe, milli maçlar için Süper Lig'e verilen arayı en iyi değerlendiren takımlardan birisi oldu. Ligin ilk 6 haftasında 3 yenilgi ve 3 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, ardından çıktığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak önemli bir seri yakaladı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov en çok rahatlayan isim oldu. Akıllara tecrübeli teknik adamın milli arada söyledikleri geldi. 2-2 sona eren ve Çaykur Rizespor maçının ardından milli arayı işaret eden Stoilov haklı çıktı.

NOVATUS MIROSHI GOLLE GERİ DÖNDÜ

Özellikle sakat oyuncuların dönüşünü beklediklerini o dönem ifade eden Stoilov, "Sakat futbolcularımızın dönüşüyle eskisi gibi daha güçlü bir takım olacağız. Savunmada eksiklerimiz bizi olumsuz etkiledi. Futbolcularımızın takıma dahil olmasıyla yeniden çıkışa geçeceğiz" açıklamasını yapmıştı. 22 günlük milli arada hem sakat oyuncular döndü hem de verimli bir çalışma dönemi geçirildi. İyileşen Novatus Miroshi de golle döndü. Kocaelispor maçında fileleri sarstı ve galibiyetin mimarı oldu.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'nin kader derbisi! İsmail Kartal ve 4 futbolcu...
G.Saray'ın galibiyeti sonrası flaş manşet!
DİĞER
İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!
Özgür Özel skandal çıkışını yineledi! Sokak provokasyonu sonrası A Haber’e açık tehdit
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk zafer sonrası o maçı işaret etti!
F.Bahçe'de takımdan ilk o gidecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Doğan’dan taraftara teşekkür Doğan’dan taraftara teşekkür 03:13
Arda Güler attı Real kazandı Arda Güler attı Real kazandı 03:11
Lille’i yenen ilk Türk takımı Lille’i yenen ilk Türk takımı 03:04
G.Saray'ın galibiyeti sonrası flaş manşet! G.Saray'ın galibiyeti sonrası flaş manşet! 01:08
'Avrupa Fatihi' geri döndü! 'Avrupa Fatihi' geri döndü! 01:08
Okan Buruk zafer sonrası o maçı işaret etti! Okan Buruk zafer sonrası o maçı işaret etti! 01:08
Daha Eski
Arda Güler attı R. Madrid kazandı! Arda Güler attı R. Madrid kazandı! 01:08
G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi 01:08
İşte G.Saray'ın kalan maçları! İşte G.Saray'ın kalan maçları! 01:08
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! 01:07
Yunus Akgün: Büyük takım refleksi gösterdik Yunus Akgün: Büyük takım refleksi gösterdik 01:07
"Kimse bana gol atmayı öğretmesin!" "Kimse bana gol atmayı öğretmesin!" 01:07