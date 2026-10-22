Konyaspor’un gol özlemi var

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Konyaspor, gol yollarında büyük sıkıntı yaşıyor. Süper Lig'de son 5 haftada sadece 1 gol atan ve bir galibiyet elde eden yeşil-beyazlılar, hücumda kısır bir döngüye girdi. Bu hafta evinde Başkent ekibi G.Birliği'ni konuk edecek olan konyaspor, rakibini yenerek hem ateş hattından kurtulmak hem de gol orucunu sonlandırmak istiyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.