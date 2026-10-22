Konyaspor’un gol özlemi var

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Konyaspor, gol yollarında büyük sıkıntı yaşıyor. Süper Lig'de son 5 haftada sadece 1 gol atan ve bir galibiyet elde eden yeşil-beyazlılar, hücumda kısır bir döngüye girdi. Bu hafta evinde Başkent ekibi G.Birliği'ni konuk edecek olan konyaspor, rakibini yenerek hem ateş hattından kurtulmak hem de gol orucunu sonlandırmak istiyor.