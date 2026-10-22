G.Antep’ten beş bin ücretsiz bilet

Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi günü Erzurum FK'yı konuk edecek olan Gaziantep FK, taraftarlarına jest yapmaya hazırlanıyor. Mücadelede öğrencilere 5 bin ücretsiz bilet dağıtılacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun ücretini karşıladığı biletlerin 2 bin 500'ü maraton üst tribünü, 2 bin 500'ü ise güney kale arkası tribünü için ayrıldı.