G.Antep’ten beş bin ücretsiz bilet

Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi günü Erzurum FK'yı konuk edecek olan Gaziantep FK, taraftarlarına jest yapmaya hazırlanıyor. Mücadelede öğrencilere 5 bin ücretsiz bilet dağıtılacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulunun ücretini karşıladığı biletlerin 2 bin 500'ü maraton üst tribünü, 2 bin 500'ü ise güney kale arkası tribünü için ayrıldı.
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