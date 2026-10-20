Süper Lig'de haber turu

Amed'e kaybeden Konya, 4 gol atarken, son 3 maçta ise gol bulamadı. Anadolu Kartalı'nda Kramer, Muleka, Mohamed ve Enis Destan gol atamadı.
Başakşehir'e yenilen G.Antep'te maç sonunda kırmızı gören teknik direktör Orhan Ak için yardımcısı Cihan Ünal, küçük bir gerilimden olay çıktığını söyledi.
Ggöztepe'ye kaybeden Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, özellikle sahalarındaki maçlara agresif başlayamadıklarından yakındı ve bunun üzerine çalıştıklarını vurguladı.
Eyüp galibiyetiyle çıkışını sürdüren Erzurum'da teknik direktör Serkan Özbalta, Erzurum şehrine borçları olduğunu ve ligi ilk 10'da bitirmek istediklerini belirtti.
Çorum'dan puansız dönen Ç.Rize, 3 maçlık galibiyet hasretine, Karadeniz derbisinde sahasında konuk edeceği Trabzonspor'la son vermek istiyor.
Lider Galatasaray'ya yenilen ve galibiyet hasreti 6 maça çıkan Gençlerbirliği, deplasmandaki kritik Konyaspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.
Fenerbahçe'ye mağlup olan Alanya, evindeki Kocaeli maçı hazırlıklarına başladı. Akdeniz ekibinde futbolcuların hırslı çalışması teknik heyeti sevindirdi.