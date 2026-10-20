Oranlar güncellendi! Trendyol Süper Lig'de hangi takım şampiyon olacak?
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta geride kaldı. 8. hafta birbirinden heyecanlı maçlara sahne olurken karşılaşmaların ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte dört büyükler; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için dikkat çeken o haber...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 12:23
Bu 2 karşılaşmadan sonra ligin kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş dev derbide karşı karşıya geldi.
Mücadeleden Trabzonspor 2-0'lık skorla galip ayrılırken Süper Lig'de şampiyonluk oranları da güncellendi.
İŞTE YENİ ŞAMPİYONLUK ORANLARI:
Beşiktaş: 6.20
Trabzonspor: 4.80
Fenerbahçe: 3.00
Galatasaray: 2.14
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.