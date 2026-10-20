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Anasayfa Süper Lig Oranlar güncellendi! Trendyol Süper Lig'de hangi takım şampiyon olacak?

Oranlar güncellendi! Trendyol Süper Lig'de hangi takım şampiyon olacak?

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta geride kaldı. 8. hafta birbirinden heyecanlı maçlara sahne olurken karşılaşmaların ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte dört büyükler; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor için dikkat çeken o haber...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 12:23
Oranlar güncellendi! Trendyol Süper Lig'de hangi takım şampiyon olacak?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dört büyüklerin maçları büyük bir heyecana sahne oldu.

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Oranlar güncellendi! Trendyol Süper Lig'de hangi takım şampiyon olacak?

İlk olarak dört büyüklerden Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla mağlup etti.

Oranlar güncellendi! Trendyol Süper Lig'de hangi takım şampiyon olacak?

Bu maçın ardından sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0'lık skorla yendi.

Oranlar güncellendi! Trendyol Süper Lig'de hangi takım şampiyon olacak?

Bu 2 karşılaşmadan sonra ligin kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş dev derbide karşı karşıya geldi.

Oranlar güncellendi! Trendyol Süper Lig'de hangi takım şampiyon olacak?

Mücadeleden Trabzonspor 2-0'lık skorla galip ayrılırken Süper Lig'de şampiyonluk oranları da güncellendi.

Oranlar güncellendi! Trendyol Süper Lig'de hangi takım şampiyon olacak?

İŞTE YENİ ŞAMPİYONLUK ORANLARI:

Beşiktaş: 6.20

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