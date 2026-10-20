MHK'nin yeni başkanı Anthony Taylor oldu!

TFF, Merkez Hakem Kurulu'ndaki boşalan üyeliklere ilişkin değerlendirmelerin ardından yeni atamaları kamuoyuyla paylaştı.

Federasyonun açıklamasında, Anthony Taylor'ın MHK Başkanlığı'na getirildiği belirtilirken Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek'in de kurul üyeliğine atandığı ifade edildi.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Hakem Kurulu'nda boşalan üyeliklere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; MHK Başkanlığı'na halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor; MHK üyeliklerine ise halen kadın hakemlerden sorumlu eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirilmiştir."