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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig MHK'nin yeni başkanı Anthony Taylor oldu!

MHK'nin yeni başkanı Anthony Taylor oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) gerçekleşen yeni atamaları resmen açıkladı. Yapılan bilgilendirmeye göre; kurulda Elit Hakem Direktörlüğü görevini yürüten Anthony Taylor, MHK'nin yeni başkanı oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 16:48 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2026 17:06
MHK'nin yeni başkanı Anthony Taylor oldu!

TFF, Merkez Hakem Kurulu'ndaki boşalan üyeliklere ilişkin değerlendirmelerin ardından yeni atamaları kamuoyuyla paylaştı.

Federasyonun açıklamasında, Anthony Taylor'ın MHK Başkanlığı'na getirildiği belirtilirken Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek'in de kurul üyeliğine atandığı ifade edildi.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Hakem Kurulu'nda boşalan üyeliklere ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda; MHK Başkanlığı'na halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor; MHK üyeliklerine ise halen kadın hakemlerden sorumlu eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirilmiştir."

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