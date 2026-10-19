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Anasayfa Süper Lig Trabzonspor derbide Beşiktaş'ı 2 golle geçti! Akyazı'da Salah 'Fırtına'sı

Trabzonspor derbide Beşiktaş'ı 2 golle geçti! Akyazı'da Salah 'Fırtına'sı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış mücadelesinde Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Akyazı'daki dev derbiyi bordo mavililer 2-0'lık skorla kazandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 21:54 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 22:19
Trabzonspor derbide Beşiktaş'ı 2 golle geçti! Akyazı'da Salah 'Fırtına'sı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan derbide Trabzonspor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla mağlup etti. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ozan Tufan ve 71. dakikada Muhammed Salah kaydetti. Bu galibiyetle puanını 16'ya çıkaran Trabzonspor, 4. sıraya yükseldi. 15 puanda kalan Beşiktaş ise 5. sıraya geriledi.

9. haftada Trabzonspor Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olurken, Beşiktaş ise sahasında Başakşehir FK'yı ağırlayacak.

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MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopion maçının ilk 11'ine göre 6 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda Kups Kuopion maçının ilk 11'inde forma giyen Mendy ve Bouchouari yabancı oyuncu kontenjanı, Melih Kabasakal kırmızı kart cezası, Onuachu sakatlığı nedeniyle forma giyemezken Samet Akaydin ve Cenk Özkacar yedek kulübesinde yer aldı. Bu oyuncuların yerine Fabiona, Muçi, Dju, Savic, Nwaiwu ve Cabral ilk 11'de sahaya çıktı.

Trabzonspor'da ayrıca Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç ve genç kaleci Onuralp Çevikhan sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

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KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ FORMA GİYEMEDİ

Beşiktaş'ta iki oyuncu Trabzonspor maçında forma giyemedi.

Siyah-beyazlı ekipte Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra tedavisi süren Milot Rashica müsabakada görev yapamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim mücadelesinde mide rahatsızlığından dolayı kadroda yer almayan Sırp santrfor Dusan Vlahovic ile Kocaelispor maçında sakatlanan Vaclav Cerny ilk 11'de görev aldı.

Beşiktaş'ta Hoffenheim karşılaşmasına göre 11'de yer alan Ouattara, Ndidi, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı ve Oh'un yerine Salih Özcan, Cerny, Miretti, Vlahovic ve Rıdvan Yılmaz olmak üzere 5 değişiklik yapıldı.

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KAPALI GİŞE

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

Karşılaşmanın biletlerini tüketen bordo-mavili taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi.

İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla konuk takım taraftarları da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.

Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda şampiyonluğuna ulaşan Havvanur Kethüda ve antrenörü Muhammet Çat için Beşiktaş karşılaşması öncesinde Papara Park'ta bir tören düzenlendi.

Karşılaşma öncesi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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