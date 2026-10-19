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Anasayfa Süper Lig Trabzonspor-Beşiktaş maçı canlı skor ekranı! TS-BJK maçını canlı takip et

Trabzonspor-Beşiktaş maçı canlı skor ekranı! TS-BJK maçını canlı takip et

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park’ta karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Trabzonspor-Beşiktaş maçının canlı skorunu, gollerini ve önemli pozisyonlarını merak ediyor. TS-BJK derbisinin skorunu, maçın kritik anlarını ve son gelişmeleri canlı skor ekranı üzerinden anbean takip edebilirsiniz. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 19:07 Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2026 19:08
Trabzonspor-Beşiktaş maçı canlı skor ekranı! TS-BJK maçını canlı takip et

Trabzonspor-Beşiktaş maçı canlı skor ekranı için tıklayın!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik mücadeleyle tamamlanacak. Papara Park'ta karşı karşıya gelecek iki takım da sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş, son iki maçında aldığı galibiyetlerle moral bulurken Trabzonspor da teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. TS-BJK derbisinin skorunu, maçın kritik anlarını ve son gelişmeleri Fotomaç canlı skor ekranı üzerinden anbean takip edebilirsiniz. Peki, Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın ayrıntıları…

DERBİ SAAT 20.00'DE BAŞLAYACAK

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü (bu akşam) Papara Park'ta oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Cihan Aydın görev yapacak.

İLK 11'LER:

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Ozan, Fabinho, Muçi, Aral, Salah, Dju.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

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TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 8. hafta kapanış maçını beIN SPORTS 1 canlı yayınlayacak.

BEŞİKTAŞ'TA İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü ve Milot Rashica'nın Trabzonspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Orkun Kökçü, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayacak. Tedavisi devam eden Rashica da zorlu deplasmanda görev yapamayacak.

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SİYAH-BEYAZLILARIN HEDEFİ ÜÇTE ÜÇ

Beşiktaş, milli aranın ardından oynadığı iki karşılaşmayı da kazandı. Süper Lig'de Kocaelispor'u 2-1 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü.

Ligde yedi maçta 15 puan toplayan Beşiktaş, Trabzonspor karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Siyah-beyazlıları önümüzdeki günlerde Crystal Palace ve İstanbul Başakşehir karşılaşmalarını da içeren yoğun bir fikstür bekliyor.

TRABZONSPOR ÜÇ MAÇTIR KAZANIYOR

Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, son üç resmi karşılaşmasında sahadan galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi'nde ise KuPS Kuopio karşısında 4-2 kazandı.

Ligde 13 puanı bulunan Trabzonspor, Beşiktaş'ı da mağlup ederek hem puanını yükseltmek hem de başarılı serisini devam ettirmek istiyor.

TRABZONSPOR'DA SAKATLIK VE CEZA DURUMU

Trabzonspor'da Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal ise cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ REKABETİNDE ÖNE ÇIKAN DETAY

Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanında oynadığı son beş lig maçında galibiyet elde edemedi. Dört beraberlik ve bir mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, bu seriyi sona erdirmeyi hedefliyor.

Trabzonspor ise ligdeki son üç derbisini kazanmış durumda. Bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında da galip gelirse 1989'da yakaladığı üst üste dört derbi galibiyeti serisini tekrarlama fırsatı bulacak.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 8. haftasındaki Trabzonspor-Beşiktaş maçı, 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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