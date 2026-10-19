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Anasayfa Süper Lig Eski Fenerbahçeli Steven Caulker'dan işsizlik açıklaması!

Eski Fenerbahçeli Steven Caulker'dan işsizlik açıklaması!

Geçmişte Fenerbahçe ve Alanyaspor formalarını terleten ve son olarak Konyaspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Steven Caulker, işinden ayrıldıktan sonra deneyimlediği zorlu işsizlik dönemini paylaştı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2026 14:33
Eski Fenerbahçeli Steven Caulker'dan işsizlik açıklaması!

Bir dönem Süper Lig'de Alanyaspor ve Fenerbahçe formaları giyen, son olarak Konyaspor'da yardımcı antrenörlük yapan eski İngiltere Milli Takımı futbolcusu Steven Caulker, kariyerinin yeni döneminde yaşadığı zorlukları anlattı. 34 yaşındaki futbol adamı, Konyaspor'daki görevinden ayrılmasının ardından iş arama sürecinde karşılaştığı sorunları LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımla kamuoyuna duyurdu.

İŞSİZLİK SÜRECİNİ ANLATTI

Şubat 2026'da Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'un ekibine katılan Caulker, 10 Eylül'de kendi kararıyla görevinden ayrılmıştı. Deneyimli isim, görevinden ayrılmasının ardından yeni bir kariyer fırsatı ararken yaşadığı duygusal süreci takipçileriyle paylaştı.

Daha önce de benzer dönemlerden geçtiğini belirten Caulker, duygusal iniş çıkışlara alıştığını ancak bu durumun işsiz kalmayı kolaylaştırmadığını ifade etti. Tüm şartlarını karşıladığı pozisyonlara başvurmasına rağmen mülakat daveti dahi alamamanın kendisini üzdüğünü dile getiren eski futbolcu, buna rağmen paniğe kapılmadan yoluna devam etmek istediğini vurguladı.

WALT DISNEY ÖRNEĞİNİ VERDİ

Caulker, paylaşımında reddedilmenin birçok insanın kariyer hikâyesinin bir parçası olduğuna dikkat çekti. Bu noktada Walt Disney'in 300'den fazla kez reddedildiğini hatırlatan İngiliz futbol adamı, başarısızlıkların ve olumsuz yanıtların insanın yolculuğunda karşılaşabileceği durumlar olduğunu belirtti.

Deneyimli isim için asıl zorluğun ise kendi hedefleriyle örtüşmeyen iş tekliflerini geri çevirmek olduğunu ifade etmesi dikkat çekti. Caulker, yalnızca bir işe sahip olmak yerine kendisine ve kariyer hedeflerine uygun bir fırsat bulmak istediğinin sinyalini verdi.

RUTİNİNİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR

İş arama sürecinde sakin ve soğukkanlı kalmanın önemine değinen Caulker, günlük yaşantısına düzen katmanın kendisine yardımcı olduğunu aktardı. Sabah koşusunu yeni tamamladığını belirten eski futbolcu, egzersizin ardından kendisini oldukça iyi hissettiğini söyledi.

Paylaşımını takipçilerine iyi pazarlar dileyerek sonlandıran Caulker'ın mesajı, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için fırsat beklediğini ortaya koydu.

TOTTENHAM'DAN TÜRKİYE'YE UZANAN KARİYER

Tottenham altyapısında yetişen Steven Caulker, 2013 yılında Cardiff City'ye kulüp rekoru bedelle transfer oldu ve İngiltere A Milli Takımı formasını giydi. Daha sonra babasının ailesi üzerinden Sierra Leone Milli Takımı'nı tercih eden savunma oyuncusu, bu formayla 18 karşılaşmada görev aldı ve takım kaptanlığı yaptı.

Ocak 2019'da Alanyaspor'a transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan Caulker, daha sonra Fenerbahçe'ye imza attı ve bir sezon Gaziantep FK'de kiralık olarak forma giydi. Futbolculuk kariyerinin ardından teknik ekiplere katılan İngiliz isim, son olarak Konyaspor'da İlhan Palut'un yardımcılığını üstlendi.

Konyaspor'dan ayrılığını sosyal medya üzerinden duyuran Caulker, kulübe ve teknik direktör İlhan Palut'a teşekkür etmişti. Deneyimli isim, geçen sezon dört büyük takıma karşı alınan galibiyetleri ve Türkiye Kupası finaline yükselmeyi de kariyerinin özel anları arasında göstermişti.

Kariyeri boyunca alkol ve kumar bağımlılığıyla mücadelesini de açıkça anlatan Caulker, şimdi futbol dünyasındaki yeni görevini bekliyor.

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