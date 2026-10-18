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Anasayfa Süper Lig Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 144. randevu

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 144. randevu

Trendyol Süper Lig’in 8. hafta kapanış müsabakasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek kritik mücadele öncesi bordo-mavililerin Papara Park'ta yakaladığı 8 maçlık seri dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 10:57
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 144. randevu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, 19 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta mücadele edecek. Ligde siyah-beyazlılar, 5 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla maç eksiği ile 4. sırada bulunuyor. Bordo-mavililer ise 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle aldığı 13 puanla 5. basamakta yer alıyor.

Ligde geçen hafta Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kocaelispor karşısında 2-1 galip gelirken, Trabzonspor ise konuk olduğu Samsunspor'u 3-0 mağlup etti.

TÜM KULVARLARDA 144. RANDEVU

Beşiktaş ile Trabzonspor, yarınki müsabakayla birlikte tüm kulvarlarda 144. kez rakip olacak. Geride kalan 143 maçta Beşiktaş 57, Trabzonspor da 49 galibiyet aldı. 37 müsabakada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Kartal'ın attığı 199 gole, Karadeniz temsilcisi de 165 golle karşılık verdi.

LİGDE 107. MAÇ

İki takım, Süper Lig'de ise 107. kez karşılaşacak. Ezeli rakipler arasındaki 106 müsabakada siyah-beyazlı takım 39, bordo-mavili ekip de 38 kez galibiyete uzandı. 29 karşılaşmada ise taraflar 1'er puana razı oldu. Bu maçlarda Beşiktaş 151, Trabzonspor da 125 gol kaydetti.

DEPLASMANDA 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı son 5 müsabakadan galibiyet çıkaramadı. Söz konusu maçlarda 4 maç beraberlikle sonuçlanırken 1 mücadeleyi de Trabzonspor kazandı. Kartal, Trabzon'da son galibiyetini 2020-2021 sezonunda 3-1'lik skorla aldı.

İSTANBUL EKİPLERİNE GEÇİT YOK

Trabzonspor, İstanbul temsilcilerine karşı son 8 maçta mağlubiyet yaşamadı. Fenerbahçe'ye 14 Şubat 2026'da Akyazı'da 3-2 kaybeden bordo-mavililer, sonraki 8 karşılaşmada 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

ORKUN KÖKÇÜ FORMA GİYEMEYECEK

UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Orkun Kökçü, Trabzonspor maçında sahada olmayacak. Siyah-beyazlı kulüp, başarılı oyuncunun sağ ayak tabanında kısmi plantar fasya yırtığı ve topuk yağ yastığında travmatik ayrışma tespit edildiğini açıklamıştı.

Beşiktaş'ta Uyluk gerilmesi bulunan Milot Rashica'nın sakatlığı da devam ediyor.

CİHAN AYDIN YÖNETECEK

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ile Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Mehmet Türkmen olacak.

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