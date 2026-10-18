Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Trabzonspor - Beşiktaş maçı 19 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı izlenebilecek. İki takımın geçmiş karşılaşmalarındaki galibiyet ve gol istatistikleri de derbi öncesinde dikkat çekiyor. İşte maçın yayın bilgileri ve tarihi rekabette öne çıkan rakamlar...

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşması, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ REKABETİNDE 144. RANDEVU

Beşiktaş ile Trabzonspor, iki takımın ilk kez karşılaştığı 11 Ekim 1973 tarihinden bu yana Türk futbolunun en dikkat çeken rekabetlerinden birini sürdürüyor. İlk müsabakayı Trabzonspor 2-0 kazanırken, yıllar içinde oynanan karşılaşmalarda iki takım da önemli galibiyetlere imza attı.

İstatistiklere göre iki ekip arasında oynanan 143 maçın 57'sini Beşiktaş kazandı. Trabzonspor 49 galibiyet elde ederken 37 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.

Bu maçlarda Beşiktaş 199 gol atarken Trabzonspor rakip fileleri 165 kez havalandırdı. 19 Ekim'deki karşılaşma, rekabetteki maç sayısını 144'e çıkaracak.

BEŞİKTAŞ 200. GOLÜNÜ ATMAK İSTİYOR

Trabzonspor karşısında toplam 199 golü bulunan Beşiktaş, Papara Park'ta oynanacak maçta rakip fileleri havalandırması halinde rekabetteki 200. golüne ulaşabilecek.

Siyah-beyazlılar açısından bu istatistik, karşılaşmaya ayrı bir anlam katıyor. Beşiktaş, zorlu deplasmanda hem galibiyet almayı hem de Trabzonspor'a karşı gol sayısını 200'e yükseltmeyi hedefleyecek.

TRABZONSPOR LİGDE GALİBİYET SAYISINI EŞİTLEMEK İSTİYOR

İki takımın Süper Lig karşılaşmalarındaki istatistikleri de dikkat çekiyor. Geride kalan 106 lig mücadelesinde Beşiktaş 39 galibiyet elde ederken Trabzonspor 38 kez sahadan galip ayrıldı. 29 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

Beşiktaş'ın lig maçlarında attığı 151 gole Trabzonspor 125 golle karşılık verdi.

Bordo-mavili ekip, 19 Ekim'de sahasında kazanması halinde ligdeki galibiyet sayısını Beşiktaş'la eşitleme fırsatı yakalayacak. Bu nedenle karşılaşma, yalnızca üç puan mücadelesi değil, iki takım arasındaki lig rekabeti açısından da önem taşıyor.

TRABZONSPOR SAHASINDA BEŞİKTAŞ'A KARŞI ÜSTÜN

Trabzonspor'un kendi sahasında Beşiktaş'a karşı elde ettiği sonuçlar, bordo-mavili ekip adına öne çıkan istatistiklerden biri. İki takım Trabzon'da 52 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 24'ünü Trabzonspor kazanırken Beşiktaş 15 galibiyet elde etti. 13 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor 75 gol atarken Beşiktaş 65 gol kaydetti.

Bu 52 maçın 42'si Hüseyin Avni Aker Stadı'nda, 10'u ise Papara Park'ta oynandı. Geçen sezon Trabzon'da yapılan lig karşılaşması 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

İki takımın 2005-2006 sezonunda Trabzon'da oynaması planlanan lig mücadelesi ise Trabzonspor'un cezası nedeniyle İzmir'de gerçekleştirildi. Karşılaşmayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN FARKLI GALİBİYETLERİ

İki takımın geçmiş karşılaşmalarında farklı skorlarla tamamlanan maçlar da bulunuyor.

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da oynanan lig maçında 7-1'lik sonuçla aldı. Siyah-beyazlı ekip, 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında da rakibini 5-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın 1994-1995 sezonunda aldığı 4-0'lık galibiyet de rekabetin dikkat çeken sonuçları arasında yer aldı.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'da oynanan Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık skorla elde etti.

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