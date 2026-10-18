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Anasayfa Süper Lig Kocaelispor-Göztepe | CANLI

Kocaelispor-Göztepe | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Geride kalan yedi haftada hanesine 12 puan yazdıran yeşil-siyahlı ekip, taraftarının da desteğiyle Beşiktaş yenilgisini unutturmanın peşinde. İzmir temsilcisi Göztepe ise dış sahada galibiyet arayarak yükselen grafiğini sürdürmeyi amaçlıyor. Büyük çekişmeye sahne olan Kocaelispor-Göztepe mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 15:43
Kocaelispor-Göztepe | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor ile Göztepe kozlarını paylaşıyor. Ligde 12 puanı bulunan Kocaelispor, sahasında galibiyet alarak puanını yükseltmek isterken, 6 puanla alt sıralarda yer alan Göztepe ise zorlu deplasmandan üç puanla dönmeyi amaçlıyor. Kocaelispor son maçında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olurken, Göztepe ise Eyüpspor'u 4-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

KOCAELİSPOR-GÖZTEPE İLK 11'LER

Kocaelispor: Serhat, Uğur, Dijksteel, Emir, Muharrem, Show, Berkan, Susoho, Sousa, Agyei, Metehan

Göztepe: Arda, Taha, Sonko, Bokele, Arda Okan, Miroshi, Rhaldney, Akonnor, Antunes, Juan, Andre

KOCAELİSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kocaelispor ile Göztepe arasındaki Trendyol Süper Lig 8. hafta mücadelesi 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma Kocaeli Stadyumu'nda oynanıyor.

KOCAELİSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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