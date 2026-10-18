CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig Kasımpaşa-Samsunspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa-Samsunspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa sahasında Samsunspor'u konuk ediyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa, geçtiğimiz hafta Galatasaray deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Samsunspor ise yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile ilk maçını kazanarak yükselişe geçmeyi hedefliyor. Kasımpaşa-Samsunspor mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 13:16 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 14:01
Kasımpaşa-Samsunspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçında Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ:

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Adem, Ilie, Ayberk, Baldursson, Demirbay, Sakyi, Mendez, Ali Yavuz, Benedyczak

Samsunspor: Okan, Mendes, Yunus Emre, Guarino, Tomasson, Yalçın, Elliot, Oskar, Coulibaly, Emre, Bayo

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa-Samsunspor maçı 18 Ekim Pazar (Bugün) TSİ 13.30'da başladı.

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Samsunspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! Rafael Leao...
"Takımın en ciddi ismi..."
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
İBB "sel sorununu çözdük" dedi İstanbul sulara gömüldü... Algı tabelada kaldı! Altyapı bahanesiyle harcanan 212 milyar nerede
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
144. randevu Akyazı'da! Muhtemel 11'ler...
Çakar yorumladı! İptal edilen goller...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus - Lazio maçı bilgileri Juventus - Lazio maçı bilgileri 13:30
Real Madrid - Sevilla maçı bilgileri Real Madrid - Sevilla maçı bilgileri 13:18
Rafael Leao Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Rafael Leao Fenerbahçe maçında oynayacak mı? 12:32
Italiano'dan dev maça özel stoper kararı! Italiano'dan dev maça özel stoper kararı! 12:29
Trabzonspor - Beşiktaş maçı bilgileri Trabzonspor - Beşiktaş maçı bilgileri 12:16
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! Rafael Leao... G.Saray'dan sakatlık açıklaması! Rafael Leao... 12:15
Daha Eski
Beşiktaş-Galatasaray basketbol maçı bilgileri Beşiktaş-Galatasaray basketbol maçı bilgileri 12:05
Iğdırspor - Boluspor maçı detayları Iğdırspor - Boluspor maçı detayları 08:17
''Bu takım G.Saray'ı yener!" ''Bu takım G.Saray'ı yener!" 08:41
Vanspor - Ümraniyespor maçı detayları Vanspor - Ümraniyespor maçı detayları 08:46
''G.Saray kör topal yoluna devam ediyor'' ''G.Saray kör topal yoluna devam ediyor'' 08:46
Kayserispor - Batman Petrolspor maçı detayları Kayserispor - Batman Petrolspor maçı detayları 09:06