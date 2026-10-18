Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçında Kasımpaşa ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ:

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Adem, Ilie, Ayberk, Baldursson, Demirbay, Sakyi, Mendez, Ali Yavuz, Benedyczak

Samsunspor: Okan, Mendes, Yunus Emre, Guarino, Tomasson, Yalçın, Elliot, Oskar, Coulibaly, Emre, Bayo

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa-Samsunspor maçı 18 Ekim Pazar (Bugün) TSİ 13.30'da başladı.

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Samsunspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.