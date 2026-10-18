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Kasımpaşa evinde zorlanmadı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Samsunspor'u 4-1 mağlup etti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 13:16 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 15:25
Kasımpaşa evinde zorlanmadı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa sahasında Samsunspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Claudio Winck, 31. ve 64. dakikalarda Adem Arous ve 78. dakikada Adrian Benedyczak kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 45. dakikada Tanguy Coulibaly'den geldi.

Kasımpaşa, bu galibiyetin ardından puanını 13'e yükselterek 7. sıraya yerleşti. Samsunspor puanla 17. sırada kaldı.

Trendyol Süper Lig'in gewlecek haftasında Kasımpaşa, Eyüpspor deplasmanına konuk olacak. Samsunspor ise sahasında Amedspor'u ağırlayacak.

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