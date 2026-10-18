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Anasayfa Süper Lig İstanbul'da kazanan Başakşehir!

İstanbul'da kazanan Başakşehir!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 20:53 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 21:03
İstanbul'da kazanan Başakşehir!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Başakşehir evinde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Shomurodov ve 82. dakikada Umut Güneş kaydetti.

Gaziantep FK'nın golünü ise 66. dakikada Serdar Dursun kaydetti.

Başakşehir bu sonuçla puanını 11'e yükseltti.

Gaziantep FK ise 8 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise sahasında Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

7. dakikada Kozlowski'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Camara'nın vuruşunda, top kaleci Muhammed'de kaldı.

8. dakikada turuncu-lacivertli ekip öne geçti. Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Shomurodov, pasını yay içindeki Umut Bozok'a vererek koşusuna devam etti. Umut, meşin yuvarlağı sağdan atağa katılan Olsen'e aktarmak isterken Camara'ya çarpan top altıpas gerisindeki Shomurodov'a geldi. Özbek futbolcu, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0

28. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde Gaziantep FK savunmasının uzaklaştıramadığı top sağ çaprazdaki Olsen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, top az farkla uzak direğin yanından auta gitti.

29. dakikada ev sahibi ekibin bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi. Olsen'in sağdan ortasında altıpas önündeki Umut Bozok'un kafayla vurduğu topu kaleci Tobiasz çizgiden çıkardı. Altıpas içindeki Brnic, topu ağlara gönderdi. Hakem Alpaslan Şen, gol kararı vererek orta noktayı gösterdi. VAR'daki Halil Umut Meler'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Şen, Umut'un topa elle müdahale ettiğini belirleyerek golü geçersiz saydı.

42. dakikada Olsen'in sağdan ortasında altıpas gerisinde sırtı kaleye dönük topla buluşan Umut Bozok'un dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Tobiasz'tan döndü.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

56. dakikada sol kanada açılan topu alarak hızla ceza sahasına ilerleyen Brnic'in uzak köşeye plase vuruşunda kaleci Tobiasz soluna gelen topu çeldi.

66. dakikada Kozlowski'nin sol kanattan ortasında Serdar Dursun altıpas içinde kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. 1-1

70. dakikada sağ kanata Kozlowski'nin yerden ortasında Serdar Dursun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.

81. dakikada Umut Güneş, Shomurodov ile verkaç yaparak ceza yayı solunda topu kontrol etti ve yerden vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

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