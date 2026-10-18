Başakşehir - Gaziantep FK karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı, Başakşehir ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Turuncu-lacivertliler, sahasında oynayacağı mücadelede üç puanı hedeflerken Gaziantep temsilcisi zorlu deplasmandan istediği sonuçla ayrılmayı amaçlıyor. İki takım arasındaki son karşılaşmalarda Başakşehir'in üstünlüğü dikkat çekiyor. Peki, Başakşehir - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Başakşehir - Gaziantep FK maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

İstanbul'da oynanacak mücadelede iki takım da haftayı üç puanla tamamlamayı hedefliyor.

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Gaziantep FK karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki Süper Lig mücadelesine Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Gaziantep FK'nın paylaştığı bilgilere göre karşılaşmanın hakemi Alpaslan Şen olacak.

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI CANLI TAKİP EKRANI