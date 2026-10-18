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Anasayfa Süper Lig Başakşehir-Gaziantep FK | CANLI

Başakşehir-Gaziantep FK | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Geride kalan yedi haftada hanesine 8 puan yazdıran Başakşehir, taraftarının da desteğiyle 3 puana ulaşmak istiyor. Gaziantep FK ise dış sahada galibiyet arıyor. Büyük çekişmeye sahne olan Başakşehir-Gaziantep FK mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 18:54 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 19:01
Başakşehir-Gaziantep FK | CANLI

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Geride kalan yedi haftada hanesine 8 puan yazdıran Başakşehir, taraftarının da desteğiyle 3 puana ulaşmak istiyor. Gaziantep FK ise dış sahada galibiyet arıyor. Büyük çekişmeye sahne olan Başakşehir-Gaziantep FK mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ

Başakşehir FK: Muhammed, Karbownik, Emin, Ba, Kharebashvili, Kemen, Kaluzinski, Skov Olsen, Shomurodov, Brnic, Umut.

Gaziantep FK: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Sylla, Ogün, Gidado, Sorescu, Camara, Kozlowski, Stewart.

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Başakşehir - Gaziantep FK maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.00'da başladı.

İstanbul'da oynanan mücadelede iki takım da haftayı üç puanla tamamlamayı hedefliyor.

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Gaziantep FK karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - GAZİANTEP FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki Süper Lig mücadelesine Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Gaziantep FK'nın paylaştığı bilgilere göre karşılaşmanın hakemi Alpaslan Şen oldu.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON MAÇLAR

Başakşehir, Gaziantep FK ile Süper Lig'de oynadığı son üç karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

  • 16 Mayıs 2026: Gaziantep FK 1-2 Başakşehir
  • 22 Aralık 2025: Başakşehir 5-1 Gaziantep FK
  • 20 Nisan 2025: Başakşehir 2-1 Gaziantep FK

Turuncu-lacivertliler, bu üç karşılaşmada toplam 9 gol atarken kalesinde 3 gol gördü. İstanbul ekibi, son dönemdeki üstünlüğünü sürdürmek için sahaya çıkıyor.

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