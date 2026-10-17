Maçlarda saygı duruşu

TFF, eski TFF başkanı Erdoğan Ünver'in vefatı ve İstanbul'da meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenler için 16 Ekim-19 Ekim arasındaki tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada özetle, dileyen kulüplerin müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkabileceği belirtildi.
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 06:50
TFF, eski TFF başkanı Erdoğan Ünver'in vefatı ve İstanbul'da meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenler için 16 Ekim-19 Ekim arasındaki tüm profesyonel lig maçları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada özetle, dileyen kulüplerin müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkabileceği belirtildi.